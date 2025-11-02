Guadalajara invierte 35 MDP en renovación de calles, mercados y espacios deportivos

Este domingo, el ayuntamiento de Guadalajara informó que tiene en proceso una inversión de casi 35 millones de pesos, destinados a la renovación de calles, mercados y espacios deportivos.

La presidenta municipal, Verónica Delgadillo, anunció en la última semana trabajos de rehabilitación de vialidades y de una cancha, además de hacer la supervisión de las obras de remodelación que se realizan en un mercado.

Casi el 50% de la inversión, dijo la alcaldía a través de un comunicado, se realiza en el Mercado Herrera y Cairo, en la Comunidad Los Oblatos.

“En este espacio comercial se realiza la reconstrucción de las redes hidráulicas, eléctricas y de gas, la rehabilitación de baños, mantenimiento a la cubierta, así como la sustitución de la cisterna y de los tinacos y la reforestación al exterior del inmueble, con una inversión de 17 millones de pesos”, dijo el ayuntamiento.

Se pretende que los trabajos estén listos en la segunda quincena de diciembre y entregar el edificio antes de que termine el año.

Además, en la colonia San José Río Verde, Verónica Delgadillo dio el banderazo de arranque a los trabajos de repavimentación de la Calle Isidro Olvera, donde se colocará concreto hidráulico.

“La inversión de 14.7 millones de pesos servirán para poner una nueva superficie de rodamiento, pues también se van a renovar y sustituir toda la infraestructura que lleva abajo de la calle, lo que son sus redes hidrosanitarias, se hará reparación de banquetas y se habilitarán cruceros seguros, además de reforzar la iluminación” , señaló la alcaldía tapatía.

Durante el Martes Comunitario que se llevó a cabo en la Colonia Santa Eduwiges, la Presidenta de Guadalajara anunció 1.5 millones de pesos para rehabilitar una mini cancha de usos múltiples ubicada en un salón que sirve de espacios de convivencia para los vecinos y las vecinas, añadió.

Además, informó que se destinarán 300 mil pesos para acciones de acupuntura urbana, es decir, labores de bacheo, reparación de banquetas y otros trabajos encaminados a mejorar la movilidad y elevar la calidad de vida de los habitantes de la zona, finalizó el ayuntamiento de Guadalajara.

