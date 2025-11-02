Rosa Barrios perdió a su hijo, Ricardo, hace un mes. Aunque oculta las lágrimas a la cámara, soltaba suspiros sordos y el hilo de su voz, fuerte y franco, se entrecorta al recordarlo.

Una bocina pequeña escupía las canciones favoritas de Ricardo y sus hermanos se hundían en un hondo llanto, con la mirada puesta en la inscripción de la tumba. En este 2 de noviembre, Día de Muertos, Rosa lanza una sentencia que resuena en el Panteón Guadalajara “Vengo a dejarle mi amor. Nunca lo voy a olvidar”.

“Vengo a visitar a mi hijo, el dolor que se queda de nuestros seres queridos, el recordatorio que se queda de ellos [...]. Es un recordatorio muy triste este 2 de noviembre, el darles una visitadita a nuestros seres queridos”, dijo.

Desde las 10:00 horas, el Panteón palpitaba con fuerza. Familias enteras, desde bisabuelos hasta bisnietos, compartían comida, bromeaban, reían o se sumían en un silencio respetuoso, en memoria de los que ya no están. Unos rezaban, otros adornaban y limpiaban la tumba de sus seres queridos, mientras que otros más recordaban que la tradición de visitar el camposanto este 2 de noviembre ha traspasado generaciones.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Tal es el caso de Araceli Jerero y su familia, quienes acudieron a visitar a su papá, su suegro, su abuelita y sus primos. Desde que eran niños, recuerda, acudían al Panteón con sus seres queridos. Ahora busca inculcar esa tradición en sus hijos y en los más pequeños de la familia, pues no quiere que se pierda el hábito de todos los años.

“Tenemos que enseñarle a los niños eso, porque si los dejamos de traer, a ellos se les va a ir olvidando. Sí siento que ha subido un poquito más (la tradición de visitar a los difuntos)”.

Cerca del mediodía, los pasadizos del Panteón rebosaban con flores de cempasúchil y papel picado. “Ya muerto voy a llevarme / nomás un puño de tierra”, tocaba una banda al lado de una tumba. El familiar, sentado sobre ella, lloraba en silencio, pero derramaba lágrimas amargas. Sus sollozos retumbaban en el camposanto y Antonio Aguilar, en voz de los músicos, acompañaba el dolor de la pérdida del ser querido.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

El sol arreciaba con fuerza. Con cada minuto que pasaba se sentía el calor con mayor intensidad, pero los miles de tapatíos que se dieron cita en este lugar recorrían las tumbas y criptas. Entre el llanto y el dolor también se extendía la alegría por reencontrarse con familiares. Un tímido organillo entonaba tenues melodías que inundaban el pasillo central. La catrina que dirigía el instrumento, altiva, pero gentil con quien se acercaba, sonreía ante la procesión de flores naranjas que pasaba frente a ella.

Verónica Camacho, acompañada de su esposo y su hijo, vino a visitar a su suegro, a su cuñado y a la abuela de su marido. Apenas estaban adornando y limpiando las tumbas, en espera del resto de la familia, con quien pasarían el resto del día. Dejaron un tequila sobre la imponente losa, decorada con un tapete de pasto sintético y flores de cempasúchil.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Para ella, el objetivo de este 2 de noviembre es hacer felices a los difuntos, por lo que se esmeraba en darle el mejor aspecto a la tumba. Después del Panteón Guadalajara, irían a visitar a más familiares al Panteón de San Pedrito, mencionó.

“Les hice un tapetito de flores de cempasúchil. Le traje su tequila a la abuelita de mi marido, que era lo que le gustaba. Ahorita le prendemos su cigarrito y le ponemos su música”, anotó. El caballito de tequila se balanceaba sobre el tapete de flores. El cigarro, en su mano y aún entero, buscaba un espacio al lado de la inscripción de la tumba. Se leía “María Dolores Moreno. Recuerdo de sus hijos e hijas”.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

