Lunes, 06 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Intervienen la Plaza de los Mariachis

El Gobierno de Guadalajara señaló que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de mantenimiento, orientada a ofrecer entornos más seguros, funcionales y dignos

Por: El Informador

La explanada es uno de los principales focos de atención de las obras. ESPECIAL

La explanada es uno de los principales focos de atención de las obras. ESPECIAL

La Plaza de los Mariachis, uno de los espacios más representativos del Centro Histórico de Guadalajara, es objeto de trabajos de mantenimiento y conservación por parte de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento, con el propósito de mejorar sus condiciones y preservar su valor urbano y cultural.

Las labores incluyen la rehabilitación de la fuente y la explanada, así como la intervención de diversos elementos arquitectónicos que integran este punto de encuentro tradicional. De acuerdo con la autoridad municipal, los trabajos se enfocan en conservar los materiales originales y atender el desgaste propio del uso continuo.

Entre las acciones previstas destaca la sustitución y colocación de piezas faltantes de recinto negro y pórfido, materiales característicos del sitio, además de la rehabilitación de luminarias. Estas últimas serán sometidas a limpieza estructural y cambio de registros para asegurar su funcionamiento adecuado.

Asimismo, los portales que rodean la plaza serán intervenidos mediante limpieza profunda, fijación de piezas de cantera y reparación de zonas dañadas, con el objetivo de mantener la integridad estética y estructural del conjunto.

El Gobierno de Guadalajara señaló que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de mantenimiento de espacios públicos, orientada a ofrecer entornos más seguros, funcionales y dignos para habitantes y visitantes.

Con esta intervención, se busca no solo mejorar la imagen urbana, sino también fortalecer la vocación turística y cultural de la Plaza de los Mariachis.

CT

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones