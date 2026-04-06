La Plaza de los Mariachis, uno de los espacios más representativos del Centro Histórico de Guadalajara, es objeto de trabajos de mantenimiento y conservación por parte de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento, con el propósito de mejorar sus condiciones y preservar su valor urbano y cultural.

Las labores incluyen la rehabilitación de la fuente y la explanada, así como la intervención de diversos elementos arquitectónicos que integran este punto de encuentro tradicional. De acuerdo con la autoridad municipal, los trabajos se enfocan en conservar los materiales originales y atender el desgaste propio del uso continuo.

Entre las acciones previstas destaca la sustitución y colocación de piezas faltantes de recinto negro y pórfido, materiales característicos del sitio, además de la rehabilitación de luminarias. Estas últimas serán sometidas a limpieza estructural y cambio de registros para asegurar su funcionamiento adecuado.

Asimismo, los portales que rodean la plaza serán intervenidos mediante limpieza profunda, fijación de piezas de cantera y reparación de zonas dañadas, con el objetivo de mantener la integridad estética y estructural del conjunto.

El Gobierno de Guadalajara señaló que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de mantenimiento de espacios públicos, orientada a ofrecer entornos más seguros, funcionales y dignos para habitantes y visitantes.

Con esta intervención, se busca no solo mejorar la imagen urbana, sino también fortalecer la vocación turística y cultural de la Plaza de los Mariachis.

CT