Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de abril de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 8 de abril prevé que estará con nubes dispersas con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 15%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Jueves 9 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Sábado 11 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Domingo 12 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Martes 14 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Miércoles 15 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá