La primera semana del periodo vacacional de Semana Santa en Jalisco cerró con un saldo de 27 personas fallecidas, la cifra más alta registrada en los últimos años para este periodo, de acuerdo con el corte preliminar presentado por la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco (UEPCBJ).

El reporte corresponde a los resultados del operativo interinstitucional implementado para prevenir y atender emergencias durante la temporada de descanso. Según las estadísticas, del total de decesos, 13 se derivaron de accidentes automovilísticos, siete de percances en motocicleta y siete más por ahogamientos e incidentes relacionados con embarcaciones.

Uno de los casos ocurrió durante los primeros minutos del sábado 4 de abril, cuando un joven de 23 años y una mujer de 40 murieron tras un accidente de motocicleta en la carretera a El Salto, en el cruce con San Martín El Verde. De acuerdo con autoridades municipales, ambas personas se impactaron contra un vehículo Kia de modelo reciente. En el sitio se localizaron daños en la parte frontal del automóvil, así como indicios del impacto. Se presume que el motociclista circulaba a exceso de velocidad y perdió el control tras quedar trabada la unidad. El conductor del vehículo fue retenido.

Otro hecho se registró el 28 de marzo sobre la autopista Guadalajara, a la altura del Macrolibramiento, donde un tráiler y una camioneta colisionaron. Tras el impacto, la unidad de carga salió de la carpeta asfáltica y terminó sobre el muro de contención central, dejando una persona fallecida y cuatro lesionadas.

Asimismo, el 27 de marzo se reportó otro accidente en el kilómetro 64 de la autopista Lagos de Moreno-Zapotlanejo, donde un camión pesado y un vehículo tipo sedán chocaron, con saldo de una persona muerta, dos personas prensadas y dos más lesionadas.

La UEPCBJ indicó que aproximadamente el 76% de los fallecimientos están relacionados con hechos de movilidad, lo que confirma que los principales riesgos durante este periodo continúan asociados a conductas imprudentes al conducir.

Además, cerca del 80% de los decesos se registraron en municipios del interior del estado, mientras que el resto ocurrió en el Área Metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con análisis del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), alrededor del 71% de los accidentes carreteros se deben al factor humano, como el exceso de velocidad, distracciones al volante, no respetar señales de tránsito, invasión de carriles o conducir bajo fatiga.

Ante este panorama, autoridades estatales reiteraron el llamado a mantener medidas de prevención durante el periodo vacacional.

Hay más emergencias

Durante el periodo vacacional de marzo, correspondiente a Semana Santa y Pascua, se registra el mayor número de llamadas de emergencia reales en Jalisco, de acuerdo con datos presentados por la Secretaría de Salud Jalisco y el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (CEPAJ).

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar el uso indebido del número 9-1-1, así como las llamadas de broma, con el fin de mantener disponibles las líneas para la atención de situaciones urgentes. Aunque las cifras se contabilizan de manera mensual, marzo y abril concentran el periodo con mayor demanda de reportes reales.

En promedio, durante estas vacaciones se reciben alrededor de 79 mil 500 llamadas verídicas, lo que equivale a cerca de 2 mil 500 diarias. Entre los principales motivos destacan reportes por exceso de ruido, personas agresivas, accidentes con lesionados y casos de violencia familiar.

En comparación, en agosto se registran cerca de 71 mil 800 llamadas reales, mientras que en diciembre la cifra asciende a 77 mil 809, con reportes adicionales por el uso de pirotecnia.

El C5 Escudo Jalisco advirtió que las llamadas de broma alcanzan entre 120 mil y 140 mil mensuales, lo que afecta la atención oportuna de emergencias reales.

EL INFORMADOR/N. Vázquez

“Tenemos más trabajo porque la gente se confía”

Durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua, los servicios de atención prehospitalaria registran un aumento considerable en emergencias, principalmente relacionadas con accidentes viales. Así lo señaló Eduardo de la Vega, paramédico con 20 años de experiencia, quien advirtió que este periodo representa una de las temporadas más demandantes para los socorristas.

De acuerdo con su experiencia, gran parte de los servicios atendidos derivan de choques automovilísticos. Explicó que uno de los factores principales es la confianza de los conductores, quienes al percibir menor carga vehicular en la Zona Metropolitana y carreteras, tienden a circular a mayor velocidad.

Entre las causas más frecuentes de los percances, el paramédico identificó el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol. Señaló que muchas personas, tras acudir a reuniones o centros recreativos, deciden manejar sin considerar los riesgos, poniendo en peligro tanto a sus acompañantes como a otros usuarios de la vía.

Asimismo, indicó que es común que los vehículos sean sobrecargados, lo que afecta su estabilidad y limita el uso adecuado de cinturones de seguridad. También mencionó que algunas personas omiten este dispositivo de protección.

También advierten sobre los riesgos en cuerpos de agua, segunda causa de muerte en este periodo, y llaman a extremar precauciones, especialmente en menores de edad.

Percances viales, la principal causa

Predominio. Los percances vehiculares se mantienen como la principal causa de muerte durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua en Jalisco, según datos del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (CEPAJ) y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos (UEPCBJ).

Incidencia. En 2026, de las 27 personas fallecidas en la primera semana, 20 murieron en accidentes automovilísticos y de motocicleta, es decir, más del 70% del total. La tendencia coincide con 2025, cuando nueve de 14 decesos estuvieron relacionados con hechos viales.

Causas. Autoridades indican que alrededor del 71% de los percances se debe a factores humanos, como exceso de velocidad, distracciones y conducción imprudente. En Jalisco, esta proporción alcanza el 73.79%.

Prevención. Ante ello, se recomienda revisar el estado del vehículo, respetar los límites de velocidad y usar equipo de seguridad. También se advierte sobre los riesgos en cuerpos de agua, segunda causa de muerte en este periodo, especialmente para menores sin supervisión.