El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este martes 7 de abril mala calidad del aire en algunas zonas del AMG, como Santa Fe, 49 puntos IMECA.

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¿Cuál es la calidad del aire hoy 7 de abril en Guadalajara?

El peor nivel de calidad del aire en el AMG se registró en Santa Fe, con 49 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Country con 14 puntos IMECA. Aquí te dejamos otras zonas con su reporte de esta mañana del 7 de abril:

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Santa Margarita 38 Buena Atemajac 36 Buena Country 14 Buena Oblatos 36 Buena Centro 47 Buena Tlaquepaque 55 Buena Loma Dorada 49 Buena Águilas 45 Buena Santa Anita 48 Buena Santa Fe 49 Aceptable Las Pintas 51 Buena Vallarta 47 Buena Miravalle 57 Buena

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¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la mala calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 años y personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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