Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 9 de abril de 2026

El clima en El Salto para este jueves 9 de abril anticipa que estará con nubes dispersas con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 13%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Martes 14 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Miércoles 15 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Jueves 16 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

