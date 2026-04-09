Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 9 de abril de 2026

El clima en El Salto para este jueves 9 de abril anticipa que estará con nubes dispersas con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 13%.Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Sábado 11 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Domingo 12 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Martes 14 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Miércoles 15 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Jueves 16 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Tonalá