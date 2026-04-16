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¿Hay contingencia hoy? Esta es la calidad del aire en el AMG este 16 de abril

La mañana de este jueves 16 de abril se registran altos índices de contaminación atmosférica en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

Por: El Informador

Este jueves 16 de abril se registra mala calidad de aire en Santa Fe con 88 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este jueves 16 de abril se registra mala calidad de aire en Santa Fe con 88 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este miércoles 15 de abril deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como Santa Fe con 88 puntos IMECA.

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¿Cuál es la calidad del aire hoy 16 de abril en Guadalajara?

El peor nivel de calidad del aire en el AMG se registró en Country con 12 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Santa Fe con 88 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire
Atemajac 47 Buena
Country 12 Buena
Oblatos 63 Aceptable
Centro 54 Aceptable
Tlaquepaque 15 Buena
Loma Dorada 61 Aceptable
Águilas 62 Aceptable
Las Pintas 13 Buena
Vallarta 55 Buena
Miravalle 83 Buena
Santa Fe 88 Aceptable

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¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

  • Prohibido realizar cualquier tipo de quema.
  • Reducir el uso de vehículos.
  • Evitar actividades al aire libre. 
  • Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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