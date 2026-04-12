El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este domingo 12 de abril deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como Miravalle, con 87 puntos IMECA.

¿Cuál es la calidad del aire hoy 12 de abril en Guadalajara?

El peor nivel de calidad del aire en el AMG se registró en Country con 11 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Miravalle, con 87 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Atemajac 43 Buena Country 11 Buena Oblatos 49 Buena Centro 57 Aceptable Tlaquepaque 68 Aceptable Loma Dorada 59 Aceptable Águilas 47 Buena Santa Anita 54 Aceptable Las Pintas 82 Aceptable Vallarta 46 Aceptable Miravalle 87 Aceptable Santa Fe 83 Aceptable

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¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la mala calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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