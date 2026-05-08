Guadalajara fortalece coordinación estratégica en seguridad rumbo al Mundial 2026

Con el objetivo de fortalecer la estrategia de seguridad rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Presidenta Vero Delgadillo, sostuvo una reunión de coordinación con representantes de los tres órdenes de gobierno.

Durante el encuentro participaron autoridades y representantes de diversas dependencias federales, estatales y municipales, como parte de las mesas de trabajo permanentes que se han desarrollado desde hace más de un año para preparar a Guadalajara como una de las sedes mundialistas de México.

Vero Delgadillo destacó que la seguridad de las y los tapatíos, así como de las personas que visitarán la ciudad durante el Mundial, es una prioridad para el Gobierno de Guadalajara y para las instituciones que participan en esta estrategia conjunta.

"Para el Gobierno de Guadalajara la seguridad del Mundial es una de las tareas más importantes que tenemos, por ello llevamos meses trabajando en una estrategia integral para cuidar de todos" señaló.

Asimismo, destacó que existe una coordinación estratégica entre autoridades para garantizar que la experiencia mundialista se viva en un entorno seguro y ordenado.

"Estamos participando en conjunto para cuidar no solamente a las y los tapatíos, sino también de quienes vengan a visitar la ciudad", expresó.

Guadalajara es una de las tres sedes mundialistas donde se disputarán cuatro partidos de la fase de grupos.

Además, la sede tapatía es una de las pocas ciudades en la justa deportiva que contará con "FIFA Fan Fest" durante los 39 días que dura el torneo.

Se espera que en este periodo, la ciudad más mexicana reciba poco más de tres millones de visitantes adicionales.

Con estas acciones el Gobierno de Guadalajara refrenda su compromiso de trabajar de manera anticipada y coordinada con los distintos niveles de gobierno para que la ciudad esté preparada para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, priorizando en todo momento la seguridad, la atención y el bienestar de la ciudadanía y de quienes visiten la capital jalisciense.

MF