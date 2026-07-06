Guadalajara entrega la renovación de Avenida República en el Centro Tapatío

Este lunes el Ayuntamiento de Guadalajara entregó las obras de rehabilitación de la Avenida República, una intervención estratégica que, dijo la alcaldía, fortalece la infraestructura urbana y mejora la movilidad en el centro de la ciudad.

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La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, encabezó la entrega de esta obra, y durante el evento protocolario, destacó que con esta intervención se cierra un ciclo de obras que benefician a quienes desempeñan actividades económicas en la zona , además de conectar el Oriente con el Poniente de Guadalajara.

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

"Entregar esta vialidad que conecta la vida de miles de personas que vienen a los centros joyeros, que van a estudiar, que van al cabañas o que vienen de San Juan de Dios, es conectar vialidades del oriente al poniente de la ciudad. Es un pedacito en el que late la ciudad, en el que también las dinámicas que suceden aquí son sumamente importantes para que Guadalajara siga latiendo", destacó.

La rehabilitación busca mejorar la movilidad en una zona clave de Guadalajara

La presidenta municipal recordó que, con las intervenciones realizadas en la última década, el Centro Histórico se ha convertido en un espacio que permite que las y los tapatíos transiten la zona y hagan comunidad.

"Aquí tenemos alrededor de 15 centros joyeros y tener en buenas condiciones este espacio contribuye a que las personas que vienen a trabajar, las que vienen a comprar y las que vienen a hacer vida en este espacio se vean beneficiadas. Esto es una forma de sumar a la calidad de vida de las personas. Hoy no solo entregamos una obra, entregamos infraestructura para toda la vida de esta ciudad", resaltó Verónica Delgadillo.

Los trabajos se realizaron en el tramo comprendido entre la Calzada Independencia y la calle Cabañas , donde se llevó a cabo una intervención integral que incluyó la renovación del arroyo vehicular con concreto hidráulico, la construcción de banquetas, la modernización del alumbrado público y la sustitución de las redes hidráulicas y sanitarias.

Se incluyeron acciones de pavimentación con concreto hidráulico y la aplicación de balizamiento, lo que permitirá una circulación más ordenada, segura y eficiente para peatones y automovilistas, señaló la alcaldía tapatía.

Además, se construyeron banquetas con criterios de accesibilidad universal, facilitando el desplazamiento de personas con discapacidad , personas adultas mayores, niñas, niños y usuarios de ayudas para la movilidad.

Obras Públicas destaca inversión para fortalecer servicios e infraestructura urbana

Asimismo, se sustituyeron las redes hidráulicas y sanitarias, una acción que fortalecerá el funcionamiento de los servicios básicos y brindará mayor confiabilidad a la infraestructura subterránea de la zona.

La intervención también modernizó el alumbrado público, mejorando las condiciones de seguridad, visibilidad y tránsito para quienes diariamente circulan por esta vialidad, todo con una inversión aproximada de 18 millones de pesos, señaló el Ayuntamiento.

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Juan Carlos Arauz, director de Obras Públicas de Guadalajara, explicó que los trabajos representan el compromiso con las y los tapatíos por seguir consolidando Guadalajara como la "Ciudad que te Cuida".

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"Esta acción puntual tiene un gran énfasis en donde nos encontramos; esto refrenda el compromiso de la Dirección de Obras Públicas y el compromiso de esta Administración, encabezada por nuestra presidenta Vero Delgadillo, con seguir consolidando a Guadalajara como la ciudad que te cuida a través de obras que todos puedan disfrutar", manifestó el director.

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