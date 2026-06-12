Las probabilidades de lluvia volverán a estar presentes este sábado 13 de junio en el Área Metropolitana de Guadalajara, en un contexto marcado por el inicio del temporal en gran parte de Jalisco.

De acuerdo con los modelos de Meteored, las condiciones más favorables para las precipitaciones se concentrarán entre la tarde y la noche, mientras que durante la mañana predominarán los intervalos nubosos y temperaturas agradables.

El pronóstico coincide con las previsiones recientes del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), cuyos especialistas han señalado que las lluvias comienzan a distribuirse con mayor regularidad en el estado entre el 10 y el 13 de junio, una señal de que el temporal ya empieza a consolidarse.

¿A qué hora lloverá este sábado 13 de junio en Guadalajara?

Según la previsión horaria de Meteored para Guadalajara, la mañana transcurriría sin precipitaciones relevantes y con temperaturas cercanas a los 19 y 20 grados Celsius. Sin embargo, el escenario cambia conforme avanza la jornada.

Durante la tarde aumentará la nubosidad y se desarrollarán condiciones propicias para lluvias aisladas y chubascos ligeros. Las probabilidades más altas se concentrarían después del atardecer y durante las primeras horas de la noche.

Horas Probabilidad de lluvia 08:00 - 12:00 10% 13:00 - 16:00 10% - 20% 17:00 - 18:00 20% - 30% 19:00 40% 21:00 50%

El IAM anticipa un junio más lluvioso

La expectativa de lluvia para este fin de semana no llega sola. Meteorólogos del IAM han advertido que junio podría registrar precipitaciones entre 10 y 30 por ciento por encima de los promedios históricos en diversas regiones de Jalisco. Además, consideran que el establecimiento más regular del temporal ocurrirá justamente durante estos días.

El doctor Mauricio López Reyes, meteorólogo operativo del instituto, ha explicado que las lluvias comienzan de forma desigual entre regiones, pero que entre el 10 y el 13 de junio se esperaba una distribución más uniforme de las precipitaciones en el estado.

Para los habitantes de la Perla Tapatía, esto significa un incremento gradual de las tormentas vespertinas, un patrón típico de la temporada de lluvias en el occidente del país.

Además de la lluvia, el sábado se perfila con temperaturas máximas cercanas a los 28 grados Celsius y mínimas alrededor de los 19 grados, por lo que el ambiente será cálido durante gran parte de la jornada.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de Meteored y el IAM.

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AO