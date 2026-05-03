Guadalajara destina más de 29 mdp a rehabilitación de calles y espacios públicos

El Gobierno de Guadalajara emprendió obras de infraestructura urbana y recuperación de espacios públicos con una inversión superior a los 29 millones de pesos (mdp). También se presentó el Manual Metodológico de Entornos Escolares Seguros para diseñar e implementar intervenciones en zonas cercanas a planteles escolares.

CORTESÍA.

Como parte de estas acciones, en la colonia La Florida se entregaron las obras de un entorno escolar seguro y se anunció la rehabilitación de calles, que contarán con una inversión de 13.6 millones de pesos. Asimismo, como parte del Manual, se intervino el entorno del Jardín de Niños número 26. Las labores contemplaron cruceros seguros, ampliación de banquetas, señalización, iluminación y mobiliario urbano; la bolsa destinada a este espacio fue de dos millones de pesos con miras a impactar a más de mil 700 estudiantes, indicó el Gobierno tapatío.

Alianza de Ciudades Saludables y Bloomberg Philanthropies trabajan en colaboración con el municipio . Ambos organismos se comprometieron a destinar 200 mil dólares para continuar con las intervenciones en zonas cercanas a planteles educativos de Guadalajara.

En tanto, el Ayuntamiento arrancó las obras de rehabilitación en la colonia Agustín Yáñez. Las vialidades donde se llevarán a cabo obras son Josefa Ortiz de Domínguez, Dionisio Rodríguez y Jardines de la Granja. El objetivo es renovar banquetas, poda de árboles, retiro de tocones, balizamiento y mayor patrullaje policiaco para garantizar la seguridad peatonal y contarán con una inversión de 11.6 millones de pesos.

En la colonia Jardines de la Paz, por su parte, se lleva a cabo la rehabilitación de la Unidad Deportiva 62 “Horacio Gaytán”. El monto destinado es de 16.8 mdp, dirigidos a colocación de carpeta asfáltica y equipo para hacer ejercicio, reposición de pasto sintético, instalación de luminarias y reflectores, intervención de juegos infantiles y mejoras en infraestructura deportiva y áreas comunes.

De acuerdo con el Ayuntamiento, estas acciones buscan construir una ciudad más segura, ordenada e incluyente , fortaleciendo la movilidad, el espacio público y la calidad de vida de la ciudadanía.

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SV