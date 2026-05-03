Domingo, 03 de Mayo 2026

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Esto costará el Gas LP en Jalisco en la semana del 3 al 9 de mayo

Los precios varían según el municipio y son actualizados cada semana por la Comisión Nacional de Energía

Por: Sergio Alejandro Velázquez

Se recomienda a la población consultar de forma regular las tarifas correspondientes a su localidad. EL INFORMADOR/ARCHIVO.

Se recomienda a la población consultar de forma regular las tarifas correspondientes a su localidad. EL INFORMADOR/ARCHIVO.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) dio a conocer las tarifas máximas del gas licuado de petróleo (Gas LP) que estarán vigentes en Jalisco del en la semana del 3 al 9 de mayo de 2026. Los costos, que varían dependiendo del municipio, se actualizan cada semana con el objetivo de cuidar la economía de los hogares y fomentar un mercado energético más transparente.

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Estas revisiones periódicas tienen como finalidad garantizar que los usuarios paguen precios justos por el combustible. Por ello, se invita a la ciudadanía a consultar de manera constante las tarifas aplicables en su zona, como parte de las acciones para reforzar la vigilancia y promover una mayor equidad en el sector energético.

Costos del Gas LP en Jalisco del 3 al 9 de mayo

Lagos de Moreno

  • Precio por kilogramo más IVA: $20.33
  • Precio por litro más IVA: $10.98

Puerto Vallarta

  • Precio por kilogramo más IVA: $20.53
  • Precio por litro más IVA: $11.08

El Salto

  • Precio por kilogramo más IVA: $19.83
  • Precio por litro más IVA: $10.71

Guadalajara

  • Precio por kilogramo más IVA: $19.83
  • Precio por litro más IVA: $10.71

Tonalá

  • Precio por kilogramo más IVA: $20.56
  • Precio por litro más IVA: $11.10

Tlaquepaque

  • Precio por kilogramo más IVA: $19.83
  • Precio por litro más IVA: $10.71

Tlajomulco

  • Precio por kilogramo más IVA: $19.83
  • Precio por litro más IVA: $10.71

Zapopan

  • Precio por kilogramo más IVA: $19.83
  • Precio por litro más IVA: $10.71

Zapotlán

  • Precio por kilogramo más IVA: $19.83
  • Precio por litro más IVA: $10.71

Zapotlanejo

  • Precio por kilogramo más IVA: $19.50
  • Precio por litro más IVA: $10.53

Es importante que los consumidores verifiquen que los precios aplicados por los distribuidores no excedan los límites establecidos por la CNE.

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Si se presentan cobros indebidos o alguna irregularidad en la comercialización y distribución del Gas LP, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) habilitó el correo denunciasgaslp@profeco.gob.mx y el número de WhatsApp 55 4365 2339 para atender las quejas correspondientes.

SV

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