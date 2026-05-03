Incendio forestal en La Primavera moviliza a brigadistas (VIDEO)

Este domingo, distintas corporaciones trabajan para combatir un incendio forestal en el paraje La Hiedra - Mesa del Nopal, ubicado en el municipio de Tala, dentro del Área Natural Protegida del Bosque La Primavera.

Aunque las autoridades estatales aún recaban información detallada, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial informó que en la zona operan 64 combatientes apoyados por 15 vehículos, con el objetivo de controlar y extinguir el incendio en el menor tiempo posible.

Hasta ahora, no se han precisado los daños ocasionados por este siniestro forestal.

Otro incendio activo en Zapopan

De forma paralela, la plataforma de monitoreo de incendios reporta otro foco en El Nixticuil, en el municipio de Zapopan. En este punto trabajan 36 brigadistas junto con siete unidades para contener el avance del fuego.

Incendio urbano en Bugambilias genera movilización aérea

Por otro lado, elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan atendieron un incendio en la zona de acceso al fraccionamiento Bugambilias.

Lo que inició como un fuego en pastizal se propagó hacia una bodega de plásticos, elevando el riesgo en la zona.

Apoyo aéreo y control del siniestro

Para sofocar las llamas, se contó con apoyo aéreo mediante el helicóptero Tláloc, el cual utilizó agua de albercas cercanas para agilizar las descargas.

El incendio fue reportado como controlado alrededor del mediodía, aunque los equipos de emergencia continúan en labores de enfriamiento para evitar que el fuego se reactive.

EE