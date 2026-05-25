Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 25 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este lunes 25 de mayo anticipa que estará con nubes dispersas con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 18%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Martes 26 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Viernes 29 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Domingo 31 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos