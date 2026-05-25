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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 25 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 25 de mayo de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 25 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este lunes 25 de mayo prevé que estará con muy nuboso con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 37%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún
Clima en Ciudad de México
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