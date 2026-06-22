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Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 22 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 22 de junio de 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 22 de junio de 2026

El clima en Guadalajara para este lunes 22 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 77%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Domingo 28 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Lunes 29 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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