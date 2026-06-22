Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 22 de junio de 2026

El clima en El Salto para este lunes 22 de junio determina que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 65%.Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Domingo 28 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Lunes 29 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque