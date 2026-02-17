Durante la primera quincena de febrero, el desabasto de agua potable volvió a golpear a miles de familias en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Habitantes de 39 colonias, por lo menos, reportan interrupciones constantes, baja presión o ausencia total del servicio, una situación que alteró su rutina diaria y los obligó a destinar parte de sus ingresos a la compra de pipas, garrafones o sistemas improvisados de almacenamiento.

En la colonia La Capacha, en San Pedro Tlaquepaque, el problema superó los siete días. “Unos días sale un hilito que no alcanza a subir al tinaco… y otros no cae nada. Tenemos que desvelarnos para juntar lo poco que llegue”, relató Martín, vecino de la zona.

La incertidumbre es lo más desgastante: “No sabemos cuándo habrá servicio ni cuánto tiempo durará. Vivimos pendientes de la llave”.

El panorama se repite en el Centro de Tlaquepaque, Colonial Tlaquepaque, El Álamo, Rancho Blanco, Cerro del Tesoro, Balcones de Santa María y Miravalle, entre otras colonias. En estas zonas, los reportes se multiplicaron en las redes sociales y las líneas de atención sin que, afirman los afectados, exista información clara de cuándo se resolverá el problema.

Clemente Nava, del Centro de Tlaquepaque, contó que su familia pasó cinco días sin una sola gota. “Tenemos niños y un adulto mayor. El agua no es un lujo, es para lo básico: cocinar, bañarnos y limpiar. Hemos pagado pipas que cuestan más de lo que podemos (más de mil 800 pesos)”.

En Colonial Tlaquepaque, Marisela Ávila denunció que los cortes se realizan sin previo aviso. “Nos enteramos cuando abrimos la llave y no sale nada. Ya es una semana así. No hay agua ni para el baño. Nos sentimos abandonados”.

Para muchas familias, el gasto adicional ha significado posponer otros pagos esenciales.

La situación resulta más preocupante porque el 15 de febrero inició formalmente la temporada de estiaje, cuando el consumo aumenta y las reservas disminuyen.

Mientras tanto, ayer el SIAPA suspendió el servicio en más de 20 colonias de Zapopan por trabajos de mantenimiento en el Tanque Belenes. Colonias como Altagracia, Colinas del Rey, Haciendas del Valle, La Cima, Lomas de Zapopan, Real Valdepeñas, Rinconada San Isidro y Zapopan Industrial Norte, entre otras, registrarán baja presión hasta la noche de este martes.

Inicialmente, el SIAPA atribuyó las fallas a bajos niveles en un tanque. Después informó sobre una obstrucción en los filtros de la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle, incidente que volvió a registrarse el 9 de febrero y afectó a 13 colonias adicionales.

Especialistas en gestión hídrica señalan que la infraestructura existente, incluidas las presas y los acueductos, no se aprovecha plenamente por obras complementarias inconclusas y deficiencias operativas.

Aunque las autoridades aseguran que las fuentes de abastecimiento mantienen niveles favorables y que las decisiones responden a las estrategias de optimización y ahorro de energía, para los vecinos la realidad es más simple y dura: abrir la llave y no encontrar agua.

Apenas el pasado 3 de enero se registró un corte del servicio en 892 colonias por trabajos de mantenimiento. Vecinos cuestionan si esas labores realmente solucionaron el problema.

Una ciudadana implementa medidas de ahorro de agua en su hogar, ante la limitada aportación de las presas a la ciudad. EL INFORMADOR/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

Critican desatención gubernamental y falta de transparencia

Expertos en materia del agua critican al SIAPA por la falta de detalles respecto a las causas que provocaron la suspensión del servicio de agua en algunas colonias del sur de la ciudad en días pasados.

Josué Sánchez, especialista en gestión de recursos hídricos, señaló que el SIAPA “no tiene capacidad de respuesta” ni para atender día con día los reportes de desabasto de agua, por lo que acusa abandono del organismo, y cuestionó si el trabajo que se llevó a cabo en enero realmente funcionó.

“Planteé la duda sobre si este problema que se presentó en los filtros tendría que ver con una falta de mantenimiento, que no se le haya hecho el mantenimiento en el operativo de enero”.

Aunque reconoce que, si bien el agua sigue llegando desde las fuentes de suministro, no queda claro a qué se debieron las fallas de obstrucción; critica que tampoco se sabe “en qué etapa del proceso de renovación de la planta potabilizadora se encuentran”, recordando que se iba a renovar la planta potabilizadora.

El especialista también reclamó la falta de transparencia del organismo, “al no informar que se presenta un problema, la gente sigue con su consumo normal”, por lo que la población no toma previsiones para evitar quedarse sin agua en sus viviendas.

El Zapotillo y El Salto no dan agua a la zona metropolitana

Las presas El Salto y El Zapotillo, ubicadas en la zona de los Altos de Jalisco, no están aportando agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Según los datos diarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la presa El Salto tiene una extracción total de 0.131 metros cúbicos por segundo (m³/s), es decir, 131 litros por segundo. Para ponerla en comparativa, la presa Calderón aporta 2.2 m³/s diariamente a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Por otro lado, la Conagua dejó de reportar el aporte de la presa El Zapotillo a la metrópoli, pese a que el 22 de mayo de 2025, el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín, declaró a este medio que dicho embalse ya estaba aportando un metro cúbico por segundo a la ciudad.

La falta de aporte persiste aun cuando se hicieron obras por parte de administraciones estatal y federal pasadas para que aportaran agua: en febrero de 2024, se inauguró el acueducto de la presa El Salto para conectarlo con la presa La Red y la presa Calderón, con lo que se aportaría un metro cúbico por segundo a la metrópoli desde entonces.

Mientras que en agosto de ese mismo año, el Gobierno federal inauguró la obra de la presa El Zapotillo, la cual debería aportar hasta 2 metros cúbicos por segundo a la ciudad.

Dicha obra de la presa tuvo un costo total de alrededor de 17 mil millones de pesos, con recursos destinados desde varios años atrás, mientras que la conclusión con el expresidente Andrés Manuel López Obrador requirió de poco más de 6 mil 800 MDP.

Incluso, la administración estatal pasada aseguró en múltiples ocasiones que se hizo un trabajo para “garantizar el agua para la ciudad para los próximos 50 años”, según se lee en un comunicado emitido por el Gobierno del Estado anterior el día 12 de noviembre de 2024.

Pero expertos no se completaron obras complementarias como la obra de toma de la presa Calderón, el acueducto de la presa Calderón a la Planta Potabilizadora 3 en San Gaspar, así como la ampliación de esta última planta.

“El acueducto actual no tiene la capacidad de enviar esta agua a la planta potabilizadora 3. Entonces, aunque ya estén las presas ahí listas para enviar caudal, no hay con qué mandarlas. Nos falta el conducto que traiga el agua”, dijo Josué Sánchez, experto en gestión de recursos hídricos.

Por lo pronto, la ZMG recibe 5.02 m³/s desde el lago de Chapala, aun cuando la concesión le permite extraer hasta 7.5 m³/s; los ya mencionados 2.2 m³/s desde la presa Calderón; así como el resto que obtiene mediante el agua subterránea.

Juan Pablo Macías, también especialista en temas hídricos, señala que “la ciudad no puede aprovechar, actualmente, del caudal adicional”, por lo que urge a las autoridades a llevar a cabo las obras complementarias para aprovechar el agua que debe llegar desde el río Verde, ubicado en la zona de los Altos.

Obras del acueducto El Zapotillo-El Salto y el Salto-La Red-Calderon. EL INFORMADOR/A. Navarro

LA VOZ DEL EXPERTO

Faltaron obras complementarias para traer agua

Juan Pablo Macías, especialista en temas de agua, criticó que no se completaron obras complementarias como la obra de toma de la presa Calderón, el acueducto de la presa Calderón a la Planta Potabilizadora 3 en San Gaspar, así como la ampliación de esta última planta.

Por ello, señala que no se puede aprovechar el caudal de agua que viene desde la presa El Zapotillo y la presa El Salto, ya que la primera fue concluida y conectada mediante un acueducto a la segunda, junto con la presa La Red y Calderón, para aportar hasta 3 metros cúbicos por segundo extras a la ciudad.

El experto explicó que, si se pudiera hacer uso del caudal adicional desde dichas presas, “se podría haber mitigado el problema” del desabasto de agua y utilizarlo para redistribuir el vital líquido hacia las zonas afectadas.

“La ciudad no puede aprovechar, actualmente, el caudal adicional que se supone que aportarían las presas El Zapotillo y El Salto sin completar las obras complementarias para conducir ese caudal a la ciudad (…) es un caudal que la ciudad necesita”.

A la presa El Salto apenas se le están extrayendo 131 litros por segundo, mientras que en el caso de la presa El Zapotillo no se reporta extracción de agua, aun cuando esta última presa se terminó de construir desde agosto de 2024 y en mayo del año pasado ya estaba aportando agua, según el Gobierno del Estado.

