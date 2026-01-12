Como parte de los operativos para controlar el ruido excesivo en la ciudad, el Gobierno de Guadalajara clausuró dos establecimientos en la Colonia Americana durante el primer fin de semana de enero.

El 8 de enero se cerró el restaurante Los Aferrados, ubicado en López Cotilla 1905 B, luego de que se registraran 71 decibeles, por encima del máximo permitido de 65, según la NOM-081-SEMARNAT-94. Dos días después, el bar (In)Oportuno, en Pedro Moreno 1164, fue clausurado tras medir 68.9 decibeles durante la inspección.

Con estas acciones, suman seis negocios sancionados entre diciembre de 2025 y enero de 2026. En diciembre, los operativos en las colonias Americana y Providencia derivaron en la clausura de cuatro establecimientos: Casa Clover Lawn, Bar Plo, Galería Aguafuerte y Bar Rey Gallo.

El Gobierno local indicó que los operativos buscan garantizar el descanso y la tranquilidad de los habitantes, asegurando que los establecimientos cumplan con la normatividad municipal y los límites de ruido establecidos.

Las autoridades reiteraron su compromiso de atender denuncias ciudadanas y realizar inspecciones periódicas para mantener el orden y la convivencia en la ciudad, reforzando la supervisión de bares y restaurantes en zonas habitacionales.

CT