Ayer, la tarde comenzó a llenarse de cables, instrumentos y expectativa en el Centro Histórico. Poco a poco, la Plaza de la Liberación se convirtió en un foro abierto donde la televisión universitaria decidió apagar por unas horas la distancia de la pantalla para encontrarse cara a cara con su audiencia. Así, UDGTV Canal 44 celebró su décimo quinto aniversario con un concierto gratuito que reunió a músicos, conductores, reporteros y espectadores en una misma celebración.

El festejo arrancó a las 17:00 horas y se extendió hasta la medianoche. A lo largo de la jornada, el escenario instalado frente al emblemático espacio público tapatío recibió a diversas agrupaciones que aportaron distintos matices musicales a la velada.

El programa incluyó a Golden Ganga, La Sonora Kaliente, Tenampa Brass Band, Lucha Kumbia, Huracán Snack y Extraño en Casa, bandas que transitaron entre ritmos como reggae, ska, cumbia y sonidos alternativos. La diversidad del cartel buscó reflejar el espíritu plural que ha caracterizado a la televisora desde su creación.

El concierto también fue un momento de memoria para quienes han formado parte del proyecto de comunicación impulsado por la Universidad de Guadalajara, un medio que durante tres lustros ha apostado por contenidos informativos, culturales y educativos para la audiencia jalisciense.

Durante el acto, el director de Canal 44, Gabriel Torres Espinoza, recordó el origen de la señal universitaria y el significado de celebrar su aniversario en un espacio público emblemático.

“Celebrar en Plaza de la Liberación tiene un profundo simbolismo: celebramos 15 años de Canal 44, 15 años de tener libertad para crear y hacer periodismo universitario con conciencia crítica. Hoy rememoramos los 15 años de nuestro Canal 44, la señal de todos, una señal que nació bajo el respaldo y el espíritu crítico de nuestra casa de estudios, la Universidad de Guadalajara”, expresó.

El director también evocó el momento en que comenzó la transmisión de la televisora. “Recuerdo con emoción aquel 31 de enero de 2011, cuando iniciamos transmisiones desde el Cerro del Cuatro, a las siete de la mañana. Nuestra primera voz al aire fue la de quien hoy es rectora de la Universidad, Karla Planter, que condujo la emisión matutina de nuestro informativo. Así comenzó una historia que seguimos escribiendo juntos”.

La celebración contó además con la presencia de autoridades municipales. La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, subrayó la importancia de la televisión pública en la vida democrática.

“Es muy valioso que Canal 44 cumpla sus primeros 15 años con todo el aporte que hace a nuestra sociedad. Estoy convencida de que la comunicación es una herramienta de la democracia porque ayuda a desarrollar pensamiento crítico y a que las personas tengan información para entender y cuestionar su realidad”, señaló.

Delgadillo también destacó el carácter formativo del canal. Recordó que buena parte de su programación es de producción propia, lo que abre espacio a la participación de jóvenes, investigadores y creadores vinculados con la Universidad de Guadalajara. “Canal 44 es un medio público, incluyente y formativo”, resumió.

