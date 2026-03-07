Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 7 de marzo de 2026

El clima en Guadalajara para este sábado 7 de marzo prevé que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 9 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 14%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Domingo 8 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11

Lunes 9 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 11

Martes 10 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11

Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12

Jueves 12 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Viernes 13 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Sábado 14 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

