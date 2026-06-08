Lunes, 08 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Guadalajara: Calidad del aire en el AMG este lunes 8 de junio ¿hay contingencia hoy?

La mañana de este lunes 8 de junio se registran altos índices de contaminación atmosférica en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

Por: El Informador

La mañana de este lunes 8 de junio en el AMG se registra buena calidad del aire en Atemajac con 13 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La mañana de este lunes 8 de junio en el AMG se registra buena calidad del aire en Atemajac con 13 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este lunes 8 de junio con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como en Santa Fe.

Lee también: La mejor birria cerca de Guadalajara que debes probar en el Mundial 2026

¿Cuál es la calidad del aire hoy lunes 8 de junio en Guadalajara?

El nivel máximo de calidad del aire en el AMG se registró en Las Pintas. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Atemajac con 13 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire
Atemajac 13 puntos IMECA Buena
Country 52 puntos IMECA Buena
Oblatos 27 puntos IMECA Buena
Águilas 45 puntos IMECA Buena
Las Pintas 56 puntos IMECA Buena
Miravalle 57 puntos IMECA Buena
Loma Dorada 25 puntos IMECA Buena
Santa Fe 64 puntos IMECA Buena
Centro  56 puntos IMECA Buena
Santa Margarita 24 puntos IMECA Buena

Te puede interesar: El mejor pozole de Guadalajara, Jalisco, que tienes que probar en el Mundial 2026

¿Hay contingencia hoy 8 de junio en Guadalajara?

De acuerdo con la SEMADET, este lunes 8 de junio el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. Según la institución, se registra un índice de aire y salud bueno en Atemajac; por otro lado, se registra un nivel alto registrado de 64 puntos IMECA en Santa Fe. 

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

  • Prohibido realizar cualquier tipo de quema.
  • Reducir el uso de vehículos.
  • Evitar actividades al aire libre. 
  • Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

AS

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones