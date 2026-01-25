

Con el objetivo de reducir riesgos para la población ante la próxima temporada de lluvias, los Ayuntamientos de la Zona Metropolitana de Guadalajara comenzaron de manera anticipada trabajos de planeación y mantenimiento en los puntos considerados prioritarios para la prevención de inundaciones. Las acciones buscan no solo atender problemas recurrentes, sino minimizar afectaciones en zonas urbanas cada vez más expuestas a eventos de lluvia intensa.

Uno de los casos más representativos es Tlajomulco, donde ya se puso en marcha el programa anual de desazolve. Las labores se concentran especialmente en la presa El Guayabo, infraestructura clave que funciona como regulador de aguas pluviales al captar los escurrimientos naturales del municipio. De acuerdo con autoridades, este vaso regulador permite mitigar hasta en 80% el impacto de las inundaciones, al recibir los flujos que descienden desde zonas altas, como el Bosque de La Primavera, antes de que lleguen a áreas urbanizadas.

El alcalde Gerardo Quirino Velázquez destacó que gran parte de los escurrimientos se originan en zonas naturales elevadas y confluyen en áreas densamente pobladas, por lo que la prevención se vuelve una responsabilidad compartida entre Gobierno y ciudadanía. Para este programa se destinó una inversión de 40 millones de pesos, que también contempla trabajos coordinados con el Gobierno del Estado en presas estratégicas y en la laguna de Cajititlán, priorizando intervenciones con base en el Atlas de Riesgo. De forma paralela, Tlajomulco prevé la ejecución de tres obras en puntos identificados como críticos: San Agustín, Adolf Horn y Villas de la Hacienda.

Guadalajara también se adelantó al calendario habitual. El municipio anunció el arranque de su operativo preventivo interinstitucional, enfocado en el saneamiento de los 21 canales y tres vasos reguladores existentes en la ciudad, con el objetivo de evitar taponamientos y reducir riesgos. Tan solo el año pasado se retiraron más de 85 mil metros cuadrados de azolve y materiales, con especial atención en el canal de la Avenida Juan Luis Covarrubias, al Sur de la ciudad, que requirió múltiples intervenciones.

Asareel Mata, titular de Mejoramiento Urbano, señaló que uno de los principales problemas detectados es la acumulación de residuos arrojados por la población, como muebles, escombro y animales muertos, lo que provoca obstrucciones y agrava las inundaciones, particularmente en zonas del Oriente de la ciudad.

A estos esfuerzos se suma Tlaquepaque, donde ya iniciaron trabajos de retiro de maleza acuática y desazolve en la presa Las Pintas. Las acciones se realizan en coordinación con el SIAPA y la Comisión Estatal del Agua.

Desde una perspectiva técnica, Josué Sánchez Tapetillo, maestro en Gestión Integrada de Recursos Hídricos, explicó que estas acciones adelantadas forman parte de la responsabilidad constitucional de los municipios, que los obliga no solo al manejo de aguas residuales, sino también a la adecuada gestión de las aguas pluviales. La falta histórica de infraestructura adecuada ha incrementado los puntos de riesgo y la severidad de las inundaciones, con afectaciones cada vez más visibles en viviendas y vialidades. De acuerdo con Protección Civil, el año pasado murieron 19 personas en Jalisco, principalmente por el desbordamiento de ríos o canales.

Los trabajos de desazolve y mantenimiento preventivo buscan reducir riesgos de inundación, proteger a la población y mitigar daños durante la temporada de lluvias en la Zona Metropolitana de Guadalajara. ESPECIAL

El SIAPA retira 102 mil metros cúbicos de azolve

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) incrementó de manera significativa el retiro de azolve en las estructuras que conforman su red hidráulica y pluvial, como parte de las acciones preventivas para reducir el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias de 2025.

De acuerdo con información obtenida a través de una solicitud de Transparencia, el organismo reportó que entre enero y julio de 2025 retiró un total de 102 mil 389.46 metros cúbicos de azolve. Este periodo corresponde a los meses en los que se concentran los trabajos previos al temporal y representa la cifra más alta registrada en los últimos siete años.

Para dimensionar el volumen del material extraído, el SIAPA señaló que la cantidad de azolve retirada en ese lapso sería suficiente para llenar poco más de 10 mil pipas de tamaño promedio o alrededor de 41 albercas olímpicas completamente colmadas de lodo, basura y sedimento acumulado en la infraestructura.

La cifra registrada en 2025 también muestra un aumento cercano al 25 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando el organismo retiró 82 mil 134.02 metros cúbicos de azolve. Este incremento refleja un mayor esfuerzo en las labores de limpieza y mantenimiento de la red hidráulica, particularmente en los puntos considerados prioritarios para la mitigación de riesgos durante las lluvias.

Según el SIAPA, el aumento en los volúmenes de extracción es resultado del trabajo oportuno, preventivo y coordinado entre las distintas áreas operativas del organismo. Estas acciones se enfocaron principalmente en la atención de la infraestructura hidráulica y pluvial, con especial énfasis en los canales intervenidos. El organismo aseguró que las labores para reducir el riesgo de inundaciones se realizaron conforme a la programación establecida.

Además de las acciones técnicas, el SIAPA subrayó la importancia de la corresponsabilidad social e institucional para el adecuado funcionamiento de la infraestructura. En este sentido, hizo un llamado a la población para evitar tirar residuos sólidos y basura en la vía pública, ya que estos desechos suelen generar obstrucciones en la red hidráulica.

El organismo advirtió que la disposición inadecuada de basura incrementa el riesgo de taponamientos y reduce la capacidad hidráulica de conducción tanto de la infraestructura como de los cuerpos de agua. Estas condiciones pueden agravar las afectaciones durante la temporada de lluvias, aun cuando se realicen trabajos preventivos de limpieza y desazolve.

Con estas acciones, el SIAPA busca reducir los riesgos asociados a las lluvias y mantener en operación la infraestructura hidráulica en condiciones que permitan enfrentar el temporal con menores afectaciones.

EN SIETE AÑOS

2025 registra el mayor retiro de azolve por parte del SIAPA

Entre enero y julio de 2025, el SIAPA retiró 102 mil 389.46 metros cúbicos de azolve como parte de los trabajos preventivos ante la temporada de lluvias.

Este volumen es el más alto registrado en los últimos siete años y representa un aumento cercano al 25% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se extrajeron 82 mil 134.02 metros cúbicos.

El material retirado equivale a más de 10 mil pipas o 41 albercas olímpicas.

Canal de avenida Patria. EL INFORMADOR/Archivo

GUÍA

Los cinco puntos más desazolvados de 2025

1.- Canal de Santa Catalina (entre Mariano Otero y López Mateos, en Zapopan). Entre enero y julio de 2025, el SIAPA desazolvó un total de 10 mil 670 metros cúbicos de azolve de este espacio, relevante para mitigar las inundaciones de la zona de Plaza del Sol y alrededores, conteniendo escurrimientos provenientes de la zona Norte y Norponiente de Zapopan.

2.- Arroyo El Rosario (entre Malecón Oriente y Agua Zamaría, Colonia Agua Escondida, en Tonalá). Ahí se desazolvaron 9 mil 541 metros cúbicos de materiales y desechos. Este arroyo, hoy también canal, es clave para evitar las inundaciones en colonias como El Rosario, Lomas de la Soledad y Agua Escondida, entre otras aledañas, y que en general han cobrado varias vidas, como el caso de dos jóvenes arrastrados por la corriente que se desbordó del arroyo en el temporal pasado.

3.- Canal de Chaikovski (entre Guadalupe y avenida Tepeyac, Plaza Guadalupe, Zapopan). En este espacio, el SIAPA retiró 4 mil 884 metros cúbicos de azolve. Se trata de un “vaso regulador” alargado, que no conecta con algún otro arroyo, sino con colectores subterráneos, captando así y redirigiendo el agua proveniente de “El Colli” para prevenir inundaciones en sus alrededores.

4.- Canal de avenida Patria (entre Acueducto e Hipódromo, colonia Colomos Altamira, beneficiando a Zapopan y Guadalajara). En este espacio, el SIAPA desazolvó, durante 2025, 3 mil 400 metros cúbicos de materiales y sedimentos. La limpieza de este espacio es clave para mitigar las inundaciones de la avenida Patria (especialmente a la altura de Altamira), las inmediaciones de Plaza del Sol y evitar que el agua llegue hasta zonas bajas de Atemajac.

5.- Canal de la avenida Universidad (a la altura de Puerta Plata y Juan Palomar, en Zapopan). En este espacio, el SIAPA desazolvó dos mil metros cúbicos de materiales y sedimentos. Este arroyo, a la par del que corre por Royal Country, se configura como “dren” de la cuenca de Atemajac, la misma que constituye al Arroyo de Atemajac, por lo cual es clave que desde este punto pueda comenzar a captarse el agua para que no se sature el canal de la avenida Patria.

El arroyo El Rosario es uno de los puntos donde el SIAPA ha concentrado labores de desazolve; sin embargo, su saturación y el arrastre de basura continúan provocando inundaciones en zonas limítrofes de Guadalajara y Tonalá. EL INFORMADOR/Archivo

Arroyo El Rosario, entre los más letales

Uno de los canales donde se puso mayor énfasis en el desazolve, según las mediciones compartidas por el SIAPA, fue el arroyo de El Rosario, también conocido como arroyo Osorio por conectar con el sistema hídrico que lleva el mismo nombre. Sin embargo, una vez más trajo problemas a las personas que viven en los límites de Guadalajara y Tonalá, al presentar inundaciones en zonas como El Rosario, Lomas de la Soledad y Agua Escondida.

De hecho, en el pasado temporal, las crecidas del agua de este arroyo incidieron en la muerte de tres personas, convirtiéndose en uno de los más letales del temporal, como en ocasiones pasadas llegó a ser el Arroyo Seco, en Zapopan.

Dos de las víctimas fueron dos jóvenes que viajaban en un vehículo por calles de la zona donde se encuentra el arroyo. Salían de una reunión y volvían a casa cuando el agua se llevó el coche en el que se conducían, un Nissan Tida en color gris, el cual apareció en el cruce de Prolongación Medrano y Arroyo, en la colonia 20 de Noviembre, en Tonalá, una vez que bajaron los niveles del agua.

Primero se localizó el cuerpo de la joven, de 19 años, quien lo conducía, al interior del vaso regulador del Parque Luis Quintanar, en Guadalajara, donde desemboca este arroyo. Horas después se encontró el cuerpo de otro joven, de 25 años, quien la acompañaba.

Entre las víctimas también estuvo Kevin, un joven de 20 años que el pasado 15 de septiembre fue arrastrado por la corriente del arroyo El Rosario, en el municipio de Tonalá, cuando circulaba en su motocicleta por calles de la Colonia Lomas de la Soledad.

Al respecto, Josué Sánchez Tapetillo explicó que, si bien se tiene el registro en cifras del azolve que retiró el SIAPA para liberar el cauce del arroyo, esto no es suficiente para el funcionamiento de este arroyo, donde el agua que se conduce por él ha superado su capacidad debido, principalmente, a la urbanización.

Lo que sucede, dijo, es que se ha urbanizado la cuenca, “y hoy día es mucha el agua que recibe este arroyo; las obras que cruzan sobre él, los puentes, las alcantarillas, los pasos, los cruces de vialidades sobre el arroyo, y no tiene la capacidad suficiente para drenar”.