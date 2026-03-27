Guadalajara: así funcionará la nueva conexión aérea de Zacatecas

El Gobierno de Zacatecas anunció un nuevo vuelo entre su ciudad capital y Guadalajara, el cual será operado por Volaris a partir del 2 de junio.

En conferencia de prensa, el secretario de Turismo de la entidad, Le Roy Barragán, destacó que esta conexión facilitará los viajes de los zacatecanos a otros destinos nacionales e internacionales, ya que el aeropuerto de Guadalajara cuenta con rutas hacia varias ciudades de Estados Unidos, Canadá, España, Colombia, Panamá, Costa Rica y Guatemala.

¿Cuándo comenzará el vuelo Guadalajara-Zacatecas?

La nueva ruta Guadalajara-Zacatecas iniciará operaciones el martes 2 de junio de este año.

Tendrá tres frecuencias semanales: martes, jueves y sábado, con salida a las 15:10 y llegada a las 16:14.

En el sentido Zacatecas-Guadalajara, los vuelos saldrán los mismos días a las 17:05 y llegarán a las 18:11.

La duración del vuelo, de aproximadamente una hora, representa un ahorro de tiempo importante frente a las cuatro o cinco horas que se requieren para realizar el trayecto por tierra.

En el mismo evento, el secretario de Economía de Zacatecas, Jorge Miranda Castro, anunció una nueva frecuencia del vuelo Zacatecas-Tijuana, con salida programada a la 1:00 horas.

Volaris construirá infraestructura en el aeropuerto de Guadalajara. EL INFORMADOR/J. Acosta

Volaris invierte 18 millones de dólares en base de mantenimiento en Guadalajara

A principios de mes, Volaris anunció una inversión de 18 millones de dólares para instalar una base de mantenimiento en el aeropuerto de Guadalajara, la cual se prevé esté concluida en 2027.

Actualmente, la aerolínea ocupa el hangar que perteneció a Mexicana de Aviación; no obstante, su ampliación es necesaria debido a que en la terminal tapatía pernoctan hasta 38 de sus aeronaves.

Esta infraestructura generará alrededor de 352 empleos y representa un impulso para el sector aeronáutico de Jalisco.

Por su parte, el gobierno estatal y el ayuntamiento de Tlajomulco participarán en la formación de mano de obra calificada mediante la creación de una Universidad Aeronáutica.

