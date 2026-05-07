Elementos de la Policía Estatal y de la Comisaría de El Salto detuvieron a cuatro sujetos armados que robaron una camioneta de reparto mientras circulaba por Carretera a Chapala. Los uniformados iniciaron una persecución para localizar a los presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de carga y, tras capturarlos, lograron recuperar la unidad.

Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves, mientras oficiales estatales realizaban un recorrido de vigilancia sobre Carretera a Chapala. El conductor afectado les pidió ayuda y relató que varios hombres armados le cerraron el paso con una motocicleta y un vehículo particular para despojarlo de una camioneta repartidora de agua. Tras el reporte, los policías notificaron a las comisarías municipales y comenzaron la persecución.

Los oficiales lograron ubicar a dos de los sospechosos a bordo de la camioneta en el cruce de Carretera a Chapala y la carretera El Salto-El Verde; además, la víctima los reconoció. En tanto, la Comisaría de El Salto informó que metros más adelante localizaron el vehículo utilizado para bloquear la circulación . La unidad era conducida por otro presunto integrante de la banda, quien también fue detenido en el lugar.

El último de los presuntos integrantes de la banda dedicada al asalto de vehículos de carga fue capturado en los alrededores de este último punto, a bordo de una motocicleta. A todos ellos les aseguraron un arma de fuego y varias dosis de presunta droga.

Los detenidos fueron identificados como Francisco “N”, Ismael “N”, César “N” y Luis “N”, de 27, 32, 20 y 26 años de edad, respectivamente. Posteriormente, fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco, donde se determinará su situación legal y se realizarán las investigaciones correspondientes.

CORTESÍA.

SV