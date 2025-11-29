La alcaldesa de Guadalajara, Vero Delgadillo, recibió en el Palacio Municipal al alcalde de Barcelona, España, Jaume Collboni, con quien anunció la firma de un convenio de colaboración orientado a fortalecer áreas como limpieza urbana, vivienda y cultura.

Durante el encuentro, la presidenta municipal destacó que ambas ciudades comparten retos similares y celebró la oportunidad de trabajar en conjunto. “Felices de trabajar juntos, estamos a punto de firmar una colaboración muy especial entre Guadalajara y Barcelona porque tenemos muchos temas en común: la limpieza de la ciudad, la cultura, la vivienda y tantas cosas más”, señaló.

Collboni recordó que ambos mandatarios se conocieron hace poco más de un año y desde entonces han mantenido un diálogo constante para identificar coincidencias en sus agendas públicas. “En este poquito tiempo hemos descubierto cuántas cosas unen Guadalajara-Barcelona, Barcelona-Guadalajara, y lo vamos a poner en un papel, en nuestras agendas y en nuestros pensamientos para que las dos ciudades prosperen y mejoren de la mano”, afirmó.

