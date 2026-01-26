Gabriela Cuevas, representante de México para la organización de la Copa FIFA 2026, dijo que es "falso que todo lo que venga del Mundial va a tener exenciones fiscales" .

En la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de este lunes 26 de enero en Palacio Nacional, Cuevas también aclaró si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cobrará impuestos a jugadores extranjeros.

"Desde enero de 2018, el expresidente Peña, a través de su entonces secretario de Gobernación, firmó una serie de garantías que comprometían al Estado mexicano en varias cosas- permítanme decirles- muchas terriblemente arbitrarias.

Por ejemplo, desde la Secretaría de Gobernación se pretendía hacer exenciones de predial, que es una atribución municipal, o se les daban exenciones fiscales a la FIFA por un periodo de 10 años. O sea, en 10 años ni siquiera se tarda uno en organizar un mundial (...)", explicó Cuevas al señalar que la Secretaría de Hacienda acotó las garantías.

"Hay quienes decían que todo lo que venga del Mundial va a tener exenciones fiscales. ¡Es falso! Exenciones o cualquier tipo de beneficio fiscal solo lo tendrán aquellos bienes o personas estricta o directamente relacionados con la celebración del torneo en nuestro país. Si hay un determinado bien que tienen que usar los jugadores cuando están en la cancha, eso sí tendrá exenciones fiscales. Pero, si ese mismo bien se está comercializando en tiendas deportivas, no tiene ningún beneficio, pagan sus impuestos completos y eso es uno de los muchos logros que ha tenido la Secretaría de Hacienda", explicó.

Aclaran pago de impuesto de jugadores extranjeros

“Es parte justamente de estos acuerdos que se han tenido con la FIFA México. Insisto, es exitoso porque no ha sido una decisión unilateral, ha sido un larguísimo proceso de negociación. Ambas partes estuvimos de acuerdo y sí, hay que reconocer el apoyo de FIFA que entienden que hoy México tiene una realidad política, legal e institucional que la que tenía en enero de 2018”.

En el México de la transformación hemos sido muy claros en que no existan los privilegios fiscales y estos cobros por parte del SAT son un ejemplo de ello , de cómo se han ido acotando esas garantías", dijo Gabriela Cuevas.

OA