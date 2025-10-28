Gobierno del Jalisco destinará 180 mdp en apoyos para productores de maíz del Estado

Tras alcanzar un acuerdo con la Federación, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que su administración destinará 180 millones de pesos en apoyos para las y los productores de maíz del Estado, lo que equivale a 150 pesos por tonelada del grano.

"Nosotros estamos en la mejor disposición, siempre, de apoyar a nuestras y nuestros productores de maíz, y así cooperar para evitar ya más bloqueos de carreteras en nuestro Estado. Por supuesto estamos trabajando de la mano también con otras entidades federativas, el Gobierno Federal y, principalmente, con nuestros productores de maíz. Jalisco siempre va a estar para apoyar porque recordemos, Jalisco es el líder agroalimentario de México, y nuestros productores siempre contarán con el respaldo del Gobierno del Estado de Jalisco", aseguró el mandatario.

Esta tarde, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, mencionó que el Gobierno del Estado contaba con una bolsa de recursos destinados a apoyos de 150 millones de pesos, sin embargo, reconoció que no era suficiente para las demandas de los productores, quienes exigen que la tonelada de maíz se venda en siete mil 200 pesos.

En tanto, ayer el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural federal, Julio Berdegué, anunció un acuerdo unilateral en el que se ofrecía a los maiceros seis mil 50 pesos por tonelada, lo que también incluía un crédito con una tasa de interés del 8.5 por ciento anual, así como un seguro agropecuario. Además, se contemplaba un apoyo económico emergente de 700 pesos y los gobiernos de Jalisco, Michoacán y Guanajuato aportarían 150 pesos adicionales para sumar 800 pesos por tonelada.

No obstante, los productores rechazaron la propuesta. "La propuesta que nos hizo el secretario está muy lejana de lo que pretendíamos. Nos ofrecen un precio piso de 5 mil 200 pesos más 850 pesos de aportación por parte de los gobiernos federal y estatal, entonces esto nos da un ingreso de 6 mil 50 pesos, es decir mil 150 pesos menos de lo que solicitábamos", dijo Edgar Ortiz de Santiago, presidente de Amigos por el Campo.

Por lo pronto, luego de sostener un encuentro con la Comisión de Agricultura del Senado de la República, los productores acordaron liberar un carril de sus bloqueos como parte de su disposición al diálogo, en espera de ser atendidos por la Secretaría de Gobernación federal.

El campo es clave para el desarrollo de nuestro estado y de todo México; ante la actual situación de las y los productores de maíz por tener un mejor precio de su producto, con el Gobierno Federal acordamos que en Jalisco destinaremos 180 millones de pesos provenientes de… pic.twitter.com/gEZ8qovlN6 — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 29, 2025

