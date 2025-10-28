Tras reunión con diputados y senadores, productores negocian abrir un carril en bloqueos

Tras sostener un encuentro con la Comisión de Agricultura, encabezada por la senadora Olga Sosa, los productores acordaron liberar un carril de sus bloqueos como muestra de apertura al diálogo, a cambio de ser atendidos en la Secretaría de Gobernación.

La propuesta permanece en espera de una respuesta oficial, mientras los agricultores aguardan ser recibidos por funcionarios de Gobernación.

Durante su visita al Senado, los representantes del campo fueron atendidos por la presidenta de la Comisión de Agricultura, Olga Patricia Sosa, el senador Miguel Márquez Márquez y otros legisladores.

Edgar Ortiz, presidente de Amigos por el Campo, señaló que esperan reunirse en las próximas horas con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, encabezados por el subsecretario César Yáñez, para avanzar en la negociación.

"La reunión la iban a conciliar y también iban a ver la forma de cómo presionar a la industria para que aumentara el precio piso del maíz", explicó.

El agricultor reiteró que siguen los bloqueos en diferentes puntos carreteros de Jalisco con intermitencia.

Desde la tarde de ayer cientos de productores tomaron diferentes puntos carreteros y autopistas del estado para exigir un mejor precio del maíz. Los productores solicitan un pago de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz y la Sader les ofreció llegar a los 6 mil 50 pesos. Los maiceros aseguran que permanecerán los bloqueos por tiempo indefinido hasta no tener una resolución favorable.

