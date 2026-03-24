Gobierno de Tlaquepaque denuncia crisis hídrica en el Arroyo Seco y señala al SIAPA

La alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, advirtió sobre una problemática severa en el Arroyo Seco, donde —aseguró— confluyen afectaciones ambientales, escasez hídrica y posibles vulneraciones a derechos humanos. De acuerdo con la edil, estas condiciones estarían vinculadas a prácticas irregulares del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, incluyendo descargas contaminantes y presuntos actos indebidos.

El gobierno municipal ha interpuesto ya 15 recursos legales, entre denuncias penales y administrativas, luego de identificar nuevos puntos donde se vierten aguas residuales sin control en esta cuenca . Inspecciones realizadas por autoridades locales permitieron ubicar cinco zonas adicionales con descargas ilegales, distribuidas en distintos puntos del municipio, como Adolf B. Horn Jr., Santa Cruz del Valle y Villa Fontana.

Durante la presentación, la presidenta municipal mostró evidencia en video sobre flujos constantes de aguas negras en el cruce de Adolf Horn con el Arroyo Seco, los cuales —explicó— tendrían origen en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. También informó que acudió personalmente al lugar con un notario público para documentar los hechos.

En Villa Fontana, añadió, se detectó una conexión irregular entre el drenaje sanitario y una infraestructura pluvial construida por el Ayuntamiento, lo que ha derivado en el desbordamiento de aguas residuales hacia calles habitacionales, situación que el propio organismo operador habría reconocido.

Revés judicial obliga a reabrir investigación

La alcaldesa dio a conocer un fallo relevante en materia legal: una jueza determinó dejar sin efecto el archivo de una denuncia por delitos ambientales promovida por el municipio contra el SIAPA . Con esta resolución, se ordena retomar las indagatorias, desarrollar estudios técnicos en la cuenca Arroyo Seco–El Ahogado y establecer posibles responsabilidades.

El resolutivo, sustentado en criterios de protección ambiental respaldados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también contempla la evaluación integral de los daños ocasionados tanto al entorno como a la salud de la población en la zona metropolitana. La audiencia correspondiente se llevó a cabo el 19 de marzo.

Ante la falta de respuesta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la edil adelantó que recurrirá a instancias nacionales para continuar el proceso.

Acciones municipales ante el desabasto

Frente a este escenario, el gobierno local ha reforzado medidas para garantizar el suministro de agua. Actualmente, 66 colonias reciben agua de 22 pozos municipales, mientras que más de 200 continúan dependiendo del SIAPA. Según la alcaldesa, cerca del 80 % de las zonas atendidas por este organismo presentan fallas en el servicio, ya sea por escasez, mala calidad o ambas.

Como parte de la respuesta, se han instalado 49 cisternas y se distribuyen gratuitamente más de 11 millones de litros de agua mediante pipas. A esto se suma una inversión superior a 200 millones de pesos destinada al Plan Maestro contra Inundaciones 2026.

Urgen cambios estructurales en el organismo

Pérez Segura sostuvo que el SIAPA requiere una reingeniería profunda que incluya auditorías de desempeño, mejoras en la coordinación institucional y modernización de su infraestructura . Criticó que varias plantas de tratamiento operen con tecnología obsoleta, incapaz de eliminar contaminantes complejos como metales pesados.

Sobre el reciente relevo en la dirección del organismo, la alcaldesa subrayó que el cambio solo será positivo si se traduce en resultados tangibles: el reto, dijo, no es administrar la crisis, sino solucionarla de fondo.

Clave ambiental para la región

El Arroyo Seco es una corriente estratégica para el municipio. Tiene su origen en el Bosque La Primavera y recorre cerca de 13 kilómetros dentro de Tlaquepaque, atravesando diversas colonias hasta integrarse al sistema hidráulico metropolitano. Su deterioro, advirtió la autoridad, implica riesgos ambientales y sanitarios que trascienden el ámbito local.

SV