Impulsan el empleo formal para personas en situación de vulnerabilidad. Con el objetivo de generar más oportunidades de capacitación, empleo formal y desarrollo profesional para personas en situación de vulnerabilidad, el Gobierno de Jalisco fortaleció su estrategia de Inclusión y Movilidad Social mediante una alianza con Fundación Expo Guadalajara. Como parte de este esfuerzo, la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico formalizó un convenio de colaboración con la Fundación Expo Guadalajara para fortalecer la vinculación entre empresas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones que trabajan en la atención de grupos prioritarios. La alianza contribuirá a consolidar la Política Pública de Desarrollo de Talento y Empleabilidad con Inclusión y Movilidad Social, que apuesta por conectar las necesidades del sector productivo con las capacidades y el talento. A través de este esquema se promoverán acciones para fortalecer la formación de talento, facilitar el acceso al empleo formal e incentivar la participación de empresas comprometidas con la inclusión, contribuyendo así a una economía más competitiva y con mayores oportunidades para todas y todos. Como parte de su estrategia social, Expo Guadalajara fomenta el apoyo a comunidades en Jalisco. Expo Guadalajara promueve un ambiente laboral inclusivo con espacios para mujeres y para personas en situación de vulnerabilidad. Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AS