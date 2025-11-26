Por el presunto retiro de un puente peatonal para cruzar el Periférico Sur, a la altura de Santa María Tequepexpan, en Tlaquepaque, vecinas y vecinos de la zona se manifestaron la noche de este miércoles.

También exigen contar con una estación del Peribús, adicional a la que se encuentra en San Sebastianito, ubicada a 950 metros del sitio donde buscan sea construida.

Las protestas, que iniciaron hacia las 19:00 horas, resultaron en el cierre del Periférico, afectando también la operación del Peribús, cortando la circulación de las rutas T01 y T02, y bloqueando por completo el paso de la T03.

Debido a esto se confrontaron manifestantes y personal del Peribús, que trataban de retirar a las personas y los tabiques que colocaron en la vía para impedir la circulación. De hecho, también se hizo presente la Comisaría de Tlaquepaque debido a que se reportaron trifulcas, no solo contra el personal, sino también contra los automovilistas.

El cierre También ocasionó congestionamiento vial sobre el Periférico por al menos dos horas.

Algunos otros incluso lo convirtieron en fiesta y se pusieron a bailar en medio del Periférico.

Los manifestantes sostuvieron un breve diálogo con representantes del ayuntamiento de Tlaquepaque, luego de lo cual se retiraron del punto. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública informó que se prevé llevar a cabo una reunión el día de mañana en Palacio de Gobierno para abordar las inquietudes de las y los vecinos de Santa María Tequepexpan.

Hasta el momento no hay información pública sobre el supuesto retiro del puente ni sobre la posibilidad de poder construir una nueva estación en este punto.

