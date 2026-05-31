Gobierno afirma que hay condiciones de seguridad y equidad de cara a la Copa Jalisco

Con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los asistentes, así como el adecuado desarrollo de la Final Varonil de la Copa Jalisco 2026, el Gobierno de Jalisco dio a conocer que aplicará un operativo integral de seguridad, protección civil y atención a emergencias en la celebración del partido de vuelta del encuentro deportivo.

"La planeación del evento se realizó con apego a los lineamientos establecidos desde el inicio de la competencia y contempla acciones coordinadas para proteger la integridad de jugadores, cuerpos técnicos, personal organizador y afición, a fin de asegurar una jornada deportiva familiar, ordenada y pacífica", señaló el ejecutivo a través de un comunicado.

Para el evento se diseñó un despliegue operativo que contempla la participación de corporaciones de Seguridad Pública, Policía Estatal, Policía Metropolitana, Protección Civil y personal especializado en atención de eventos masivos, incluyendo brigadas con capacitación para los partidos de la Copa Mundial de Futbol que se celebrarán en Jalisco.

Ante las inquietudes expresadas por autoridades municipales de Ameca, se llevaron a cabo oportunamente mesas de trabajo encabezadas por Salvador Zamora Zamora, Secretario General de Gobierno de Jalisco, en coordinación con los comités organizadores y los municipios finalistas.

Estos espacios de diálogo permitieron escuchar a las partes involucradas y construir acuerdos orientados a fortalecer las medidas de seguridad y logística para el desarrollo del encuentro.

De acuerdo con el reglamento de competencia, cualquier equipo que decida no presentarse al encuentro quedará sujeto a las disposiciones previamente establecidas , incluidas la pérdida del partido por default y las sanciones correspondientes previstas en la normativa del torneo.

La Copa Jalisco, una oportunidad para las juventudes deportistas

La Final Varonil de la Copa Jalisco representa una oportunidad para que las y los jóvenes deportistas compitan por uno de los títulos más importantes del futbol amateur en la Entidad y accedan a los incentivos contemplados para esta edición, entre ellos la asistencia a un partido oficial de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA y un viaje a Madrid, España, para conocer las instalaciones del Real Madrid y presenciar uno de los encuentros oficiales.

El Gobierno de Jalisco y el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) Jalisco, reiteran que existen las condiciones necesarias para que la Final Varonil de la Copa Jalisco 2026 se desarrolle en un ambiente de tranquilidad, respeto y sana convivencia , y reafirman su compromiso con el impulso al deporte amateur y la generación de espacios seguros para las y los jaliscienses.

CORTESÍA

SV