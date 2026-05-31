Sentencian a 40 años de prisión a responsable del feminicidio de niña en El Salto

Las labores de investigación comprobaron su responsabilidad en hechos donde privó de la vida a la hija de su pareja sentimental. La investigación ministerial realizada por la Fiscalía del Estado permitió obtener una sentencia condenatoria de 40 años de prisión contra un hombre responsable del feminicidio de una niña de tres años de edad, ocurrido en el municipio de El Salto.

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José Guadalupe “N” mantenía una relación sentimental con la madre de la víctima, quien padece esquizofrenia, por lo que existía una relación de convivencia en un domicilio del fraccionamiento Cima Serena. El 27 de agosto de 2023, el padre de la menor de edad recibió en su teléfono celular un video enviado por el ahora sentenciado, en el que se observaba a la niña con vida mientras le indicaba que se despidiera de él. Posteriormente, exigió 10 mil pesos a cambio de no privarla de la vida.

Esa misma noche, el agresor atacó físicamente a la menor de edad y le provocó la muerte a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico. Después, ocultó el cuerpo en una bolsa de plástico que colocó dentro de una cubeta. Con la intención de encubrir el crimen, también agredió a la madre de la niña y la trasladó por la fuerza a Guadalajara, donde la abandonó en la colonia Centro. Más tarde regresó al fraccionamiento y ocultó los restos de la víctima en un predio baldío ubicado sobre la calle Ruiseñor.

Tras la denuncia presentada por familiares ante la ausencia de la menor de edad, el 4 de septiembre de 2023, elementos policiales localizaron el cuerpo en el sitio señalado. A partir de los actos de investigación realizados por el Ministerio Público, se integró una carpeta con pruebas suficientes que permitieron acreditar la responsabilidad de José Guadalupe “N”.

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Luego de su captura y del desahogo del proceso penal, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió un fallo condenatorio y le impuso una pena de 40 años de prisión. Además, el sentenciado deberá pagar 51 mil 870 pesos por concepto de multa y 518 mil 700 pesos como reparación del daño.

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AS