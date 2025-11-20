IDEFT Puerto Vallarta impulsa diplomado en confección textil

El Instituto de Formación para el Trabajo (IDEFT) en su unidad regional de Puerto Vallarta, Jalisco, ha iniciado un diplomado en confección con el objetivo de desarrollar habilidades especializadas, fomentar el emprendimiento y generar nuevas oportunidades en el sector textil.

Este programa académico se suma a la oferta integral del instituto, que incluye cursos de capacitación para el trabajo y procesos de certificación a través del Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO) y del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales de México (Conocer), garantizando formación pertinente y con validez oficial.

El director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona, ha reiterado el compromiso de llevar capacitación humana, accesible y de calidad a todos los rincones del estado, una visión respaldada por el gobernador Pablo Lemus Navarro y el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, quien preside la Junta de Gobierno del Instituto. En la primera sesión del diplomado, Francisco Javier Bravo Carbajal, director del IDEFT Puerto Vallarta, estuvo presente para acompañar a los participantes y refrendar este compromiso institucional.

La colaboración con la instructora María Dolores González Vargas, una profesional con amplia experiencia en el área textil, es fundamental para el desarrollo del diplomado. Su conocimiento y trayectoria son esenciales para fortalecer el aprendizaje de las y los participantes, promoviendo un proceso formativo serio, actualizado y orientado a resultados concretos. Este enfoque práctico asegura que los estudiantes adquieran competencias valiosas para su inserción laboral o el inicio de sus propios proyectos.

Cada nuevo programa académico del IDEFT representa más que una simple oferta educativa. Simboliza la cristalización de sueños, la construcción de metas paso a paso y la decisión de personas por transformar su futuro mediante la capacitación. El IDEFT Puerto Vallarta se enorgullece de acompañar a la comunidad en este camino de crecimiento y desarrollo personal y profesional.

Certificaciones oficiales y oportunidades de emprendimiento

El Instituto de Formación para el Trabajo subraya que la formación técnica y la certificación de competencias son herramientas reales y efectivas para impulsar la movilidad laboral y el emprendimiento. Al obtener certificaciones con validez oficial, los egresados mejoran significativamente sus posibilidades de empleabilidad y acceso a mejores condiciones laborales. Además, el desarrollo de habilidades especializadas en confección abre caminos para iniciar negocios propios, contribuyendo al crecimiento económico local.

El diplomado en confección está diseñado para equipar a los estudiantes con las habilidades necesarias para innovar en el sector textil, desde el diseño hasta la producción. Esto no solo beneficia a los individuos al permitirles acceder a un mercado laboral competitivo, sino que también contribuye al fortalecimiento de la industria textil en Jalisco, un sector con potencial significativo para la creación de empleo y la generación de riqueza.

La oferta académica del IDEFT busca ser un motor de cambio social, ofreciendo a los jaliscienses herramientas para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. El instituto continúa con su misión de abrir puertas, generar oportunidades y construir un futuro más próspero para los habitantes de la región, destacando la importancia de la educación continua y la especialización en diversas áreas productivas.

La institución invita a los interesados a explorar su catálogo de cursos y diplomados, que abarcan diversas disciplinas y están pensados para responder a las demandas del mercado laboral actual. Con programas accesibles y de calidad, el IDEFT se posiciona como un aliado clave en el desarrollo profesional y personal de la ciudadanía jalisciense, promoviendo el talento local y el espíritu emprendedor.

