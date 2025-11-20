Solo ocho de las 44 personas de quienes se ratificó su detención tras los disturbios del sábado pasado luego de la marcha del #15N ( marcha de la Generación Z ) por más seguridad en Jalisco fueron vinculadas a proceso, según determinó el juez que atendió la audiencia llevada a cabo este jueves en los juzgados de Puente Grande, en Jalisco.

Así lo dio a conocer la Fiscalía de Jalisco, quien refirió, fueron estos los resultados que trajo consigo la integración de la carpeta de investigación correspondiente a las 40 personas adultas detenidas por los actos vandálicos ocurridos la tarde-noche del sábado.

Fue este jueves cuando se realizó la audiencia contra estos detenidos ante el Juzgado, donde se debatió sobre los datos de prueba obtenidos para decidir su vinculación a proceso, y la cual inició poco después del mediodía.

"Cerca de las 17:00 horas el Órgano Jurisdiccional, luego de analizar los datos de prueba ofrecidos por esta Representación Social, decidió vincular a proceso a ocho de ellos, por el delito de daño a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos", refirió la Fiscalía de Jalisco a través de un comunicado.

A las 32 personas restantes, al no acreditarse que hubieran cometido o participado en el delito señalado, se les otorgó auto de no vinculación a proceso, por lo que fueron inmediatamente liberadas con las reservas legales, única y exclusivamente en lo que ve al delito en mención.

Tras las protestas registradas en el Centro Histórico de Guadalajara el sábado 15 de noviembre con motivo de la movilización nacional convocada por el colectivo Generación Z, fueron 48 personas detenidas. EL INFORMADOR / ARCHIVO

De las ocho personas vinculadas, a siete se les dictó prisión preventiva justificada por un plazo de seis meses. Se trata de Rogelio Alejandro "N", Adrián "N", Ricardo "N", Felipe "N", Juan Alejandro "N", Josué Yair "N" y Héctor Gerardo "N", mientras que a Jonás Emmanuel "N" se le otorgaron medidas cautelares diversas (la octava persona).

"El delito por el que se les investiga está previsto en el Artículo 52 en relación al 33 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que se habría cometido en contra del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como del Gobierno del Estado de Jalisco y el Honorable Congreso del Estado", recordó la dependencia estatal.

Sobre los cuatro menores de edad involucrados en estos mismos hechos, se informa que continúan internados en un albergue bajo supervisión de las autoridades estatales y se está a la espera de que la autoridad jurisdiccional fije cita para la imputación, finalizó la Fiscalía de Jalisco.

Ayer el Gobernador de Jalisco había referido que se tenía información de al menos 17 personas quienes habrían sido clasificadas "de alta peligrosidad", al haber sido identificadas como parte del grupo de choque que habría impulsado los disturbios.

