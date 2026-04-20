Del 23 al 26 de abril, la novena edición del festival de luces GDLuz iluminará el Centro Histórico de la ciudad con un programa inspirado en el folklore mexicano y con una estimación de más de 1.5 millones de visitantes. A lo largo de dos kilómetros divididos en zonas, habrá eventos y presentaciones artísticas, conciertos al aire libre, espectáculos de luces, videomapping en el Hospicio Cabañas y la Catedral Metropolitana, así como elementos decorativos iluminados.

La gerente de producción del festival GDLuz, Alejandra Meza, detalló que se trata del primer festival de luz temático del mundo. Se llevará a cabo a partir de las 19:30 horas y terminará a las 23:00 horas. Las zonas son música, fiesta, Los Agaves, Los Juguetes y Las Artes. Cada una de ellas tendrá un tema y atracciones específicas.

En la primera de ellas, se presentará el ballet folklórico. Además, habrá una nueva escultura de palillismo: un león inspirado en el escudo de armas de Guadalajara. En la Plaza de Armas se presentarán conciertos de DJ, con la conocida zona león, y un muro interactivo.

EL INFORMADOR / O. González

En la zona fiesta, en la Plaza de la Liberación, se proyecta un espectáculo multimedia donde estará el ensamble de la orquesta, cantantes, DJ y pirotecnia. También habrá un nuevo repertorio de música, pues se trata del show principal del festival, indicó Meza. Para Los Agaves, dentro de Paseo Fundadores, Paseo Degollado y Paseo Hospicio, se presentarán bandas emergentes de la ciudad y contará con instalación artística y ambiental.

En la zona Los Juguetes, en la Plaza Tapatía, se instalará el túnel multimedia y elementos representativos del folklore mexicano, como el trompo, la matatena y la muñeca Lele. Asimismo, artistas urbanos ofrecerán espectáculos al aire libre.

Por último, en Las Artes, en la explanada del Hospicio Cabañas, se llevará a cabo el show Kopalli, mientras que la instalación artística inspirada en el Hombre en Llamas iluminará esta zona del Centro Histórico.

El festival GDLuz 2026 presenta una programación dividida en días, con espectáculos simultáneos en distintos puntos del Centro Histórico.

Sábado

19:00 horas

Espectáculo Catedral (mapping) — Zona 1: Catedral de Guadalajara

Espectáculo Multimedia (pirotecnia) — Zona 2: Plaza Liberación

Show artístico “Kopalli” — Zona 5: Hospicio Cabañas

Actividades del 23 al 26 de abril

19:30 horas

DJ + Zona Neón — Zona 1: Plaza de Armas

Bandas emergentes — Zona 3: Paseo Fundadores

20:00 horas

Espectáculo Catedral — Zona 1: Catedral

Espectáculo Multimedia — Zona 2: Plaza Liberación

Show artístico “Kopalli” — Zona 5: Explanada Hospicio Cabañas

20:30 horas

DJ + Zona Neón — Zona 1: Plaza de Armas

Bandas emergentes — Zona 3: Paseo Fundadores

21:00 horas

Espectáculo Catedral — Zona 1: Catedral

Espectáculo Multimedia — Zona 2: Plaza Liberación

Show artístico “Kopalli” — Zona 5: Explanada Hospicio Cabañas

21:30 horas

DJ + Zona Neón — Zona 1: Plaza de Armas

Bandas emergentes — Zona 3: Paseo Fundadores

22:00 horas

Espectáculo Catedral — Zona 1: Catedral

Espectáculo Multimedia — Zona 2: Plaza Liberación

Show artístico “Kopalli” — Zona 5: Explanada Hospicio Cabañas

22:30 horas

DJ + Zona Neón — Zona 1: Plaza de Armas

Bandas emergentes — Zona 3: Paseo Fundadores

Instalaciones permanentes (19:30 a 23:00 horas)

Zona 1 (Paseo Alcalde / Plaza de Armas): León de palillismo, Photomoment GDLuz y muro interactivo

Zona 2 (Plaza Liberación): Iluminación ambiental e intervención en el Templo de San Agustín

Zona 3 (Paseo Hospicio): Fuente de las Ranas y Pasillo de Luz

Zona 4 (Plaza Tapatía): Túnel de luz, juguetes gigantes y Fuente de Quetzalcóatl

Zona 5 (Explanada Hospicio Cabañas): “Hombre en Llamas”, mapping del recinto y Photomoment Jaula

Estos serán los cierres viales por GDLuz

Por su parte, el secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, Manuel Romo, indicó que habrá cierres viales a partir de las 15:00 horas de la calle Juan Manuel a avenida Juárez hasta el Hospicio Cabañas; por el lado poniente, estará cerrado hasta González Ortega. Las rutas alternas propuestas son Calzada Independencia, las avenidas Federalismo, Revolución, Niños Héroes y La Paz, así como las calles Joaquín Angulo y Garibaldi.

De igual forma, las estaciones de Plaza de Armas, Plaza Guadalajara y Plaza Universidad, de las Línea 3 y 2 del Tren Ligero, respectivamente, permanecerán cerradas a partir de las 17:00 horas. La estación Pedro Moreno tendrá cierres momentáneos cuando se encienda la pirotecnia.

En tanto, el secretario indicó que más de cinco mil trabajadores de las distintas áreas del Gobierno resguardarán a los visitantes durante los cuatro días del festival. Invitó a los visitantes a llegar caminando, utilizar el transporte público, llevar ropa ligera y cómoda, caminar por la derecha, establecer un punto de reunión en caso de acudir en grupo, no perder de vista a menores, evitar carriolas, buscar atención en los módulos y evitar utilizar flash.

Habrá puntos de revisión para evitar que se introduzcan objetos punzocortantes. Exhortó a no consumir drogas ni alcohol, además de que recordó que no se podrá circular con bicicletas eléctricas ni scooters dentro del festival.

La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, resaltó que este tipo de eventos invitan a vivir "de forma muy especial" la ciudad. Destacó que hay cuatro impactos relevantes de GDLuz: activación de la economía del Centro Histórico —se espera una derrama económica superior a los 180 millones de pesos—, apropiación del espacio público, llevar arte y cultura a la ciudadanía y la construcción de comunidad.

"Hacer comunidad es la base fundamental para construir seguridad y ustedes saben que en Guadalajara nuestra visión de ciudad, que es hacer de esta la ciudad que te cuida, también pone al centro la construcción de comunidad. Por eso, este festival es un festival que no solo llena de luz nuestras calles, sino también llena de luz a la comunidad y por eso nos resulta tan valioso […]. Vengamos a disfrutar y, de paso, vengamos también con mucho amor a Guadalajara y que la cuidemos", comentó.

MF