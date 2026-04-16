Con la llegada del calor, Guadalajara encuentra en la gastronomía una de las formas más directas de refrescar la temporada. Entre mariscos frescos y postres tradicionales, la ciudad ofrece espacios donde el sabor se convierte en una pausa frente a las altas temperaturas y en un pretexto para reunirse en familia o con amigos.

Uno de los destinos más concurridos para disfrutar platillos del mar es el Mercado del Mar -considerado uno de los más grandes e importantes de pescados y mariscos en Jalisco y México- , punto de referencia gastronómico donde conviven distintos restaurantes y cocinas especializadas. El lugar no solo funciona como centro de venta de productos frescos, sino también como un corredor culinario donde se pueden encontrar opciones para todos los presupuestos y gustos. En sus pasillos es común observar mesas ocupadas desde temprana hora por comensales que buscan ceviches, aguachiles, ostiones o cócteles preparados con mariscos que mantienen una frescura notable, característica que ha consolidado al mercado como una opción habitual durante la temporada de calor.

Después de una comida abundante, el recorrido puede continuar con un postre tradicional. En la colonia Americana, la Nevería La Violeta se mantiene como un referente histórico de la ciudad. Fundado en 1935, este establecimiento conserva la elaboración artesanal de nieves de garrafa, una práctica que forma parte de la cultura gastronómica local. Sabores como mamey, nuez o limón forman parte de las combinaciones más solicitadas, mientras el servicio sencillo y directo mantiene el ambiente tradicional que ha acompañado al negocio durante más de nueve décadas.

En días de altas temperaturas, estos espacios representan opciones accesibles para disfrutar la cocina local y encontrar un respiro frente al calor. Mariscos frescos y nieves artesanales forman parte de una tradición culinaria que sigue vigente en la vida cotidiana de la ciudad.

CT