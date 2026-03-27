Viernes, 27 de Marzo 2026

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Jalisco brilla en los Food and Travel Reader Awards con seis galardones

La gala confirmó el posicionamiento del estado, como uno de los destinos más sólidos dentro del mapa gastronómico y turístico nacional

Por: Héctor Fernando Navarro Vázquez

La velada realizada en el Centro Internacional de Convenciones, tuvo como protagonista al estado tapatío debido a que se llevó algunos de los premios más relevantes de esta edición. EL INFORMADOR/ H. Navarro

La velada realizada en el Centro Internacional de Convenciones, tuvo como protagonista al estado tapatío debido a que se llevó algunos de los premios más relevantes de esta edición. EL INFORMADOR/ H. Navarro

Puerto Vallarta albergó por primera vez, los Food and Travel Reader Awards, ceremonia que celebró su décimo aniversario reconociendo a lo mejor de la hospitalidad, la cocina y las experiencias de viaje en México. La noche, realizada en el Centro Internacional de Convenciones, tuvo como protagonista a Jalisco, que se llevó seis de los premios más relevantes de la edición.

La gala reunió a chefs, hoteleros, creadores de contenido y representantes de la industria turística de todo el país en una ceremonia que confirmó el posicionamiento del estado como uno de los destinos más sólidos dentro del mapa gastronómico y turístico nacional.

Elegidos mediante votación del público lector, característica que distingue a estos premios dentro del sector, los galardones reconocieron proyectos que destacan por innovación, calidad y propuesta integral. En esta edición participaron más de 180 nominados distribuidos en distintas categorías, tras un proceso de selección encabezado por un comité de especialistas y el consejo editorial de la revista.

Jalisco destacó con seis reconocimientos: Four Seasons Resort Tamarindo fue nombrado Mejor Resort de Playa; Hueso, Mejor Restaurante del Interior de la República; Canopy River Park, en Puerto Vallarta, obtuvo Mejor Propuesta Turística Sostenible; El Gallo Altanero, en Guadalajara, fue elegido Mejor Bar de México; Alcalde recibió el premio a Mejor Restaurante Consolidado de México; mientras que el creador digital Alan por el Mundo, originario de Guadalajara, fue distinguido como Mejor Creador de Contenido.

La ceremonia arrancó con un segmento cómico a cargo de Jesús Guzmán y fue conducida por Claudia Lizaldi y Arturo Torres Landa, director editorial de Food and Travel México, quienes guiaron una velada enfocada en celebrar la evolución del turismo gastronómico en el país.

Durante su intervención, Raúl Sayrols, CEO de Food and Travel México, destacó la relevancia de realizar la décima edición en territorio jalisciense y agradeció la colaboración institucional que hizo posible el evento.

“Estoy muy agradecido con todo el equipo de turismo de Jalisco y de Puerto Vallarta por recibirnos en su casa y hacer que la décima edición se realice aquí, en este bello puerto del Pacífico mexicano. Nuestra misión es inspirar a que la gente viaje por el mundo y por México, que conozca la gastronomía, la hotelería y toda la oferta turística”, expresó.

El directivo subrayó además la participación del público como eje central de los premios y destacó que más de 59 mil votos fueron emitidos durante cuatro meses, reflejando el interés creciente por reconocer experiencias auténticas dentro del sector.

La secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman, destacó el simbolismo del encuentro y el papel del estado como embajador cultural y culinario de México.

“Hoy estamos en Puerto Vallarta, un destino de playa con alma muy mexicana, donde las montañas se funden con el Pacífico y abrazan un pueblo lleno de cultura, arte y una extraordinaria gastronomía”, señaló.

En un discurso amplio, la funcionaria enfatizó que la identidad jalisciense ha sido clave para posicionar al estado a nivel internacional, al combinar tradición, talento creativo y diversidad turística.

“Cuando hablamos de orgullo, los jaliscienses sabemos sentirlo. Cada vez que salimos a promover a México, decimos con humildad pero con compromiso que Jalisco es México”, afirmó.

Fridman también resaltó que el estado vive un momento estratégico al convertirse en sede de múltiples encuentros internacionales vinculados al turismo, la cultura y la gastronomía, fortaleciendo su infraestructura y conectividad como motor de atracción global.

La noche también reconoció a otras figuras del panorama culinario nacional, como Rodrigo Rivera, de Koli Cocina de Origen, nombrado Mejor Chef de México, y Fabiola Escobosa, distinguida como Chef Revelación por su trabajo en Cana.

Lista completa de ganadores

Mejor productor o impulsor de productos sustentables
Medida de Indias de Yucatán

Mejor agencia de viaje 
Viajes Palacio 

Mejor espacio Gourmet en México 
Plonk de Ciudad de México 

Mejor experiencia de vuelo 
Aeroméxico 

Mejor nuevo restaurante en México 
Fierro de Ciudad de México 

Mejor Crucero
Crystal Cruises 

Mejor Crucero Boutique
Aqua Expeditions

Reconocimiento Trayectoria Gastronómica 
Chef Mónica Patiño

Mejor Hotel Boutique en Pueblo Mágico o Ciudad Colonial
Hotel Cada Huamantla de Tlaxcala 

Mejor restaurante de hotel en México
Cocina de Autor Grand Velas Rivera Maya

Mejor restaurante de hotel en Playa
Casa Maat en el JW Marriott Los Cabos Beach Resort Spa

Mejor Resort de Playa
Four Seasons Resort Tamarindo de Jalisco 

Mejor Restaurante del Interior de la República
Hueso de Jalisco 

Mejor Región Vinícola de México 
San Miguel de Allende 

Mejor Hotel Urbano de México 
Four Season Hotel Mexico City

Mejor Destino de Turismo Comunitario 
Puebla 

Mejor Hotel Sustentable 
Maroma, A Belmond Hotel Rivera Maya

Mejor Experiencia Wellness
Palmaïa, The House of AïA de Playa del Carmen 

Mejor Spa
De Spa, Grand Velas Rivera Nayarit 

Mejor Experiencia All Inclusive 
Grand Velas Rivera Maya 

Mejor Restaurante en CDMX y Área Metropolitana 
Expendio de Maíz 

Mejor Restaurante Sustentable de México
Lunario de Ensenada 

Mejor Propuesta Turística Sostenible
Canopy River Park de Puerto Vallarta Jalisco 

Mejor Restaurante Consolidado de México 
Alcalde de Guadalajara Jalisco 

Mejor Cata de Vinos 
K’U’UK de Mérida 

Mejor Destino Internacional 
Cartagena 

Mejor Destino Internacional Gastronómico 
Madrid 

Mejor Destino de México 
Baja California Sur

Mejor Destino Gastronómico de México 
Baja California 

Mejor Bar de México 
El Gallo Altanero de Guadalajara Jalisco 

Mejor Speakeasy de México
Shhh de Ciudad de México 

Mejor Hot Sport Internacional 2025
Alberta de Canadá 

Mejor Creador de Contenido 
Alan por el Mundo de Guadalajara, Jalisco 

Mejor Creador de Contenido Gastronómico 
Ainhoa García 

Mejor Chef Revelación 
Fabiola Escobosa de Cana 

Mejor Chef de México 
Rodrigo Rivera - Río (Koli Cocina de Origen)

CT

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