Puerto Vallarta albergó por primera vez, los Food and Travel Reader Awards, ceremonia que celebró su décimo aniversario reconociendo a lo mejor de la hospitalidad, la cocina y las experiencias de viaje en México. La noche, realizada en el Centro Internacional de Convenciones, tuvo como protagonista a Jalisco, que se llevó seis de los premios más relevantes de la edición.

La gala reunió a chefs, hoteleros, creadores de contenido y representantes de la industria turística de todo el país en una ceremonia que confirmó el posicionamiento del estado como uno de los destinos más sólidos dentro del mapa gastronómico y turístico nacional.

Elegidos mediante votación del público lector, característica que distingue a estos premios dentro del sector, los galardones reconocieron proyectos que destacan por innovación, calidad y propuesta integral. En esta edición participaron más de 180 nominados distribuidos en distintas categorías, tras un proceso de selección encabezado por un comité de especialistas y el consejo editorial de la revista.

Jalisco destacó con seis reconocimientos: Four Seasons Resort Tamarindo fue nombrado Mejor Resort de Playa; Hueso, Mejor Restaurante del Interior de la República; Canopy River Park, en Puerto Vallarta, obtuvo Mejor Propuesta Turística Sostenible; El Gallo Altanero, en Guadalajara, fue elegido Mejor Bar de México; Alcalde recibió el premio a Mejor Restaurante Consolidado de México; mientras que el creador digital Alan por el Mundo, originario de Guadalajara, fue distinguido como Mejor Creador de Contenido.

La ceremonia arrancó con un segmento cómico a cargo de Jesús Guzmán y fue conducida por Claudia Lizaldi y Arturo Torres Landa, director editorial de Food and Travel México, quienes guiaron una velada enfocada en celebrar la evolución del turismo gastronómico en el país.

Durante su intervención, Raúl Sayrols, CEO de Food and Travel México, destacó la relevancia de realizar la décima edición en territorio jalisciense y agradeció la colaboración institucional que hizo posible el evento.

“Estoy muy agradecido con todo el equipo de turismo de Jalisco y de Puerto Vallarta por recibirnos en su casa y hacer que la décima edición se realice aquí, en este bello puerto del Pacífico mexicano. Nuestra misión es inspirar a que la gente viaje por el mundo y por México, que conozca la gastronomía, la hotelería y toda la oferta turística”, expresó.

El directivo subrayó además la participación del público como eje central de los premios y destacó que más de 59 mil votos fueron emitidos durante cuatro meses, reflejando el interés creciente por reconocer experiencias auténticas dentro del sector.

La secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman, destacó el simbolismo del encuentro y el papel del estado como embajador cultural y culinario de México.

“Hoy estamos en Puerto Vallarta, un destino de playa con alma muy mexicana, donde las montañas se funden con el Pacífico y abrazan un pueblo lleno de cultura, arte y una extraordinaria gastronomía”, señaló.

En un discurso amplio, la funcionaria enfatizó que la identidad jalisciense ha sido clave para posicionar al estado a nivel internacional, al combinar tradición, talento creativo y diversidad turística.

“Cuando hablamos de orgullo, los jaliscienses sabemos sentirlo. Cada vez que salimos a promover a México, decimos con humildad pero con compromiso que Jalisco es México”, afirmó.

Fridman también resaltó que el estado vive un momento estratégico al convertirse en sede de múltiples encuentros internacionales vinculados al turismo, la cultura y la gastronomía, fortaleciendo su infraestructura y conectividad como motor de atracción global.

La noche también reconoció a otras figuras del panorama culinario nacional, como Rodrigo Rivera, de Koli Cocina de Origen, nombrado Mejor Chef de México, y Fabiola Escobosa, distinguida como Chef Revelación por su trabajo en Cana.

Lista completa de ganadores

Mejor productor o impulsor de productos sustentables

Medida de Indias de Yucatán

Mejor agencia de viaje

Viajes Palacio

Mejor espacio Gourmet en México

Plonk de Ciudad de México

Mejor experiencia de vuelo

Aeroméxico

Mejor nuevo restaurante en México

Fierro de Ciudad de México

Mejor Crucero

Crystal Cruises

Mejor Crucero Boutique

Aqua Expeditions

Reconocimiento Trayectoria Gastronómica

Chef Mónica Patiño

Mejor Hotel Boutique en Pueblo Mágico o Ciudad Colonial

Hotel Cada Huamantla de Tlaxcala

Mejor restaurante de hotel en México

Cocina de Autor Grand Velas Rivera Maya

Mejor restaurante de hotel en Playa

Casa Maat en el JW Marriott Los Cabos Beach Resort Spa

Mejor Resort de Playa

Four Seasons Resort Tamarindo de Jalisco

Mejor Restaurante del Interior de la República

Hueso de Jalisco

Mejor Región Vinícola de México

San Miguel de Allende

Mejor Hotel Urbano de México

Four Season Hotel Mexico City

Mejor Destino de Turismo Comunitario

Puebla

Mejor Hotel Sustentable

Maroma, A Belmond Hotel Rivera Maya

Mejor Experiencia Wellness

Palmaïa, The House of AïA de Playa del Carmen

Mejor Spa

De Spa, Grand Velas Rivera Nayarit

Mejor Experiencia All Inclusive

Grand Velas Rivera Maya

Mejor Restaurante en CDMX y Área Metropolitana

Expendio de Maíz

Mejor Restaurante Sustentable de México

Lunario de Ensenada

Mejor Propuesta Turística Sostenible

Canopy River Park de Puerto Vallarta Jalisco

Mejor Restaurante Consolidado de México

Alcalde de Guadalajara Jalisco

Mejor Cata de Vinos

K’U’UK de Mérida

Mejor Destino Internacional

Cartagena

Mejor Destino Internacional Gastronómico

Madrid

Mejor Destino de México

Baja California Sur

Mejor Destino Gastronómico de México

Baja California

Mejor Bar de México

El Gallo Altanero de Guadalajara Jalisco

Mejor Speakeasy de México

Shhh de Ciudad de México

Mejor Hot Sport Internacional 2025

Alberta de Canadá

Mejor Creador de Contenido

Alan por el Mundo de Guadalajara, Jalisco

Mejor Creador de Contenido Gastronómico

Ainhoa García

Mejor Chef Revelación

Fabiola Escobosa de Cana

Mejor Chef de México

Rodrigo Rivera - Río (Koli Cocina de Origen)

CT