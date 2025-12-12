Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 12 de diciembre de 2025

El clima en Guadalajara para este viernes 12 de diciembre anticipa que estará con muy nuboso con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 37%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Sábado 13 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Domingo 14 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 15 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Martes 16 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

