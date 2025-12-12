Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 12 de diciembre de 2025

El clima en Guadalajara para este viernes 12 de diciembre anticipa que estará con muy nuboso con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 37%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Sábado 13 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Domingo 14 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Lunes 15 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Martes 16 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Chapala