La UdeG aprueba la red de Hospitales-Escuela

El Consejo General Universitario (CGU) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) aprobó la creación de la Red de Hospitales Civiles de Jalisco, un proyecto sin precedentes que cambiará la atención médica en todo el estado.

Este ambicioso modelo hospitalario operará bajo el esquema de hospital-escuela, integrando atención médica, docencia y la investigación, beneficiando a millones de personas y miles de estudiantes.

En el marco de esta colaboración con el Gobierno del Estado, se aprobó la asignación de 200 millones de pesos del presupuesto de egresos 2025 para el mejoramiento del Hospital Civil “Dr. Juan I. Menchaca”, y se compromete una inversión de 200 millones anuales de 2026 a 2030, tanto por parte de la UdeG como del Gobierno del Estado. Estos fondos permitirán el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento hospitalario, consolidando una red pública universitaria de salud.

En 2026 se concluirá el Hospital Civil de Oriente, ubicado junto al Centro Universitario de Tonalá, el cual podrá atender hasta un millón de pacientes, mientras que los hospitales de Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán comenzarán su construcción en el mismo año. La Rectora General, Karla Planter Pérez, destacó que este proyecto es parte del legado de la UdeG, con un impacto que trascenderá a las generaciones futuras.

El objetivo central es formar médicos especialistas en todas las regiones de Jalisco, evitando la necesidad de que los pacientes se trasladen a Guadalajara para recibir atención. Con este proyecto, Jalisco da un paso significativo hacia un futuro de salud pública equitativa y de calidad, que transformará la vida de miles de personas y la formación de profesionales de la salud.