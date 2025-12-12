Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 12 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este viernes 12 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 37%.Según se establece, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Sábado 13 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Domingo 14 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Miércoles 17 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México