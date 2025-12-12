Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 12 de diciembre de 2025

El clima en Chapala para este viernes 12 de diciembre informa que estará con muy nuboso con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 54%.

Según se establece, el clima presenta un 5% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Sábado 13 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Domingo 14 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Lunes 15 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Martes 16 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

