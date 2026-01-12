Aunque el acuerdo alcanzado por la Presidenta Claudia Sheinbaum con el sector gasolinero mantiene el precio de la Magna con un tope de 24 pesos por litro, en la Zona Metropolitana de Guadalajara el comportamiento del mercado ha sido distinto para la Premium. Este combustible ya se acerca a los 28 pesos.

El incremento responde, en buena medida, al ajuste de 3.8% en las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), anunciado por la Secretaría de Hacienda a través del Diario Oficial de la Federación y vigente desde el 1 de enero. Dicho ajuste, precisó la dependencia, corresponde a la actualización anual del impuesto con base en la inflación.

A ello se suma el retiro temporal de los estímulos fiscales al combustible, medida anunciada por Hacienda el pasado 31 de diciembre y aplicada del 1 al 9 de enero, lo que impactó de forma directa en el precio final que pagan los consumidores, particularmente en el caso de la Premium. Con este retiro, el pago íntegro del IEPS quedó a cargo de los usuarios: 6.70 pesos por litro para la gasolina Magna, 5.65 pesos para la Premium y 7.36 pesos para el diésel.

Pese a este escenario, el acuerdo con los empresarios gasolineros mantiene, por ahora, el precio máximo de 24 pesos por litro para la verde, según confirmó la mandataria federal.

Un recorrido realizado por este medio en 22 estaciones de servicio de la Zona Metropolitana de Guadalajara permitió constatar que la Premium ya se oferta en precios elevados. En la despachadora ubicada en López Mateos Sur y Justo Sierra, en Zapopan, el litro se vende en 27.79 pesos, mismo precio que se registra en una estación localizada en Ramón Corona, casi al cruce con Camino Real a Colima, en Tlajomulco de Zúñiga.

De acuerdo con los reportes de precios que los permisionarios entregan a la Comisión Reguladora de Energía, el litro de gasolina roja también se ofrece en 27.79 pesos en estaciones ubicadas en Patria y Loma Larga, en Zapopan, así como en Alcalde y Patria, en Guadalajara. La más cara, según el portal oficial de la CRE, es la estación localizada en el cruce de Colón y Pelícano, donde el precio alcanza los 27.99 pesos por litro.

La conductora Pilar Galindo señaló que ya evalúa cambiar de tipo de combustible, mientras que Esmeralda Beas resumió el dilema cotidiano: “No sé qué preferir, si pagar gasolina cara o el pasaje del transporte público”.

Despachadores consultados señalaron desconocer las razones exactas del incremento, aunque coincidieron en que la roja, por su mayor octanaje y aditivos, está diseñada para motores de mayor desempeño, factores que inciden en su precio y que se encuentran regulados por la Norma Oficial NOM-016-CRE-2016.

El acuerdo firmado por Claudia Sheinbaum con el gremio gasolinero no ataca el problema de fondo y podría generar distorsiones en el mercado, advirtieron especialistas.

Mireya Pasillas, del ITESO, explicó que a ese gravamen se suman otros impuestos y el IVA, lo que eleva de forma considerable el precio final. Alertó que un control artificial de precios puede incentivar malas prácticas, como la venta de “litros incompletos”.

Israel Macías López, de la Universidad Panamericana, sostuvo que reducir o flexibilizar el impuesto sería una alternativa más efectiva, aunque políticamente costosa, pues este impuesto representó más de 570 mil millones de pesos en ingresos para el Gobierno en 2025.

En la mira

En la última semana se reveló que gasolineras de Guadalajara, Monterrey, Irapuato y Querétaro venden el litro de Magna a 24.99 pesos, incumpliendo con el acuerdo federal, que topa el combustible en 24. En la ciudad, la gasolina más cara está localizada en el cruce de Colón y Pelícano.

En el caso de la Premium, la Profeco detectó que los precios más altos están en estaciones de servicio de Guadalajara, León, Hermosillo y Monterrey, con 27.99 pesos el litro.

Reporte abusos

Profeco

Teléfono del Consumidor: 55-5568-8722 y 800-468-8722

Página electrónica: http://telefonodelconsumidor.gob.mx/

Delegación de Jalisco

Domicilio: Morelos 1830, en Guadalajara.

Teléfono: 33-3616-9779.

