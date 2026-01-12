En medio de las amenazas del presidente Donald Trump de empezar ataques en territorio mexicano para combatir a los cárteles, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que con Estados Unidos hay coordinación, pero que hay algo que no está en negociación: la “independencia y la soberanía” de la patria.

“Lo he dicho, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Somos dos países iguales y platicamos, negociamos, trabajamos, pero hay algo que no está en negociación y esa es la independencia y la soberanía de la patria”, aseguró durante una asamblea informativa de los programas del Bienestar. La Titular del Ejecutivo federal señaló que a lo largo de la historia de México ha costado la Independencia, pero indicó que esto debe dejarse claro en la relación con Estados Unidos.

La Presidenta sostuvo que el incremento de la violencia no es una solución y llamó al gobierno estadounidense a atender el consumo de fentanilo desde su propio territorio.

Enfatizó que el combate del consumo del fentanilo no puede recaer únicamente en México y pidió a Estados Unidos asumir su responsabilidad en la atención de la ingesta de drogas.

“Ellos también tienen que trabajar para disminuir el consumo, tienen que acercarse a sus jóvenes para que no haya tanta drogadicción. Es un trabajo integral de atención a las causas y también de disminuir la impunidad”, dijo.

Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno mantendrá una postura firme frente a las autoridades de Washington.

Por su parte, la presidenta del Senado mexicano, Laura Itzel Castillo Juárez, extendió su respaldo a la “política exterior responsable, sustentada en el respeto y la cooperación entre países”, guiada por la Presidenta de México, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, asegurara que va a “empezar a atacar por tierra” a los carteles mexicanos.

“México cuenta con un proyecto de nación que reivindica la soberanía de los pueblos y su autodeterminación para definir su destino”, destacó Castillo en un video publicado en sus redes sociales.

En ese sentido, reiteró que desde el Senado se seguirá “trabajando con energía a favor de la soberanía nacional y en defensa de la patria”.

CT