El alcalde Juan José Frangie tiene la meta de consolidar en 2026 los avances construidos a lo largo de la última década, periodo en el que ha participado activamente en distintas administraciones municipales.

Entre los compromisos prioritarios se encuentra el Hospitalito Sur, actualmente en construcción, con una inversión estimada en 280 millones de pesos. Se prevé que esta nueva unidad médica beneficie a los habitantes de 170 colonias, al acercar los servicios de salud y despresurizar otras instalaciones municipales. Y está por concluirse una nueva Colmena en la Colonia Lomas del Centinela, que será la quinta en el municipio y reforzará la red de espacios comunitarios destinados al desarrollo social.

De acuerdo con la proyección municipal, tanto el Hospitalito Sur como la nueva Colmena podrían inaugurarse en marzo próximo.

También remarca la obra pública, particularmente en materia de movilidad. Destaca el paso elevado en las avenidas Universidad y Patria, infraestructura que estará lista en mayo y que busca agilizar el tránsito en una de las zonas con mayor carga vehicular del municipio.

Frangie informó que el Ayuntamiento dispondrá este año de mil 419 millones de pesos para obra pública, provenientes de recursos municipales, aportaciones federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y remanentes presupuestales que, por normativa, deben destinarse exclusivamente a infraestructura.

Entre las prioridades de inversión se encuentran la rehabilitación y pavimentación de calles, la conclusión de unidades deportivas, el programa Escuelas con Estrellas -orientado a mejorar la infraestructura educativa- y la recuperación de plazas públicas.

En el ámbito social, el presidente acentuó la continuidad de programas como las becas para el aprendizaje de inglés, la construcción del Centro Gamer, los apoyos dirigidos a las mujeres, las iniciativas para cuidadoras y las estrategias enfocadas en la salud mental. Además, se prevé concluir el segundo Centro de Autismo de Zapopan, ubicado también en la Zona Sur, con el objetivo de ampliar la atención especializada.

Por otra parte, continúa la construcción del Gran Parque Sur, que se ubicará junto a la Colmena de la Colonia Miramar. Este espacio abarcará 72 mil metros cuadrados de áreas verdes e infraestructura recreativa, con canchas multidisciplinarias, circuitos para correr, ágora, zona de servicios y área de escalada, entre otros atractivos. El proyecto incluirá un vaso regulador para mitigar las inundaciones que históricamente han afectado a colonias cercanas. Paralelamente, avanzan trabajos de mitigación en puntos críticos, como el cauce del Arroyo Hondo.

En materia de prevención, reconoció focos rojos en los pasos a desnivel, como los de la Carretera a Nogales, Américas y Ávila Camacho. Para reducir riesgos durante el temporal de lluvias, el Ayuntamiento analiza la instalación de sistemas de alarma en estos puntos, a fin de evitar percances y tragedias derivadas de inundaciones.