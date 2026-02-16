Lunes, 16 de Febrero 2026

¿Cuándo regresará el agua en Zapopan, tras el corte de servicio en más de 20 colonias?

La afectación ha provocado baja presión y, en algunos casos, la falta total de suministro en el municipio

Por: Nancy Andrade Jáuregui

El organismo exhortó a la población a tomar precauciones y en caso de requerir servicio de pipas gratuitas, los usuarios pueden contactar a SIAPATEL, con marcación rápida 073.

El organismo exhortó a la población a tomar precauciones y en caso de requerir servicio de pipas gratuitas, los usuarios pueden contactar a SIAPATEL, con marcación rápida 073. ESPECIAL/ Unsplash/ Facebook/ Siapa Gdl

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) anunció un corte de agua que afecta a más de 20 colonias en el municipio de Zapopan, lo que ha generado inquietud entre los habitantes sobre el restablecimiento del servicio.

De acuerdo con la dependencia, la suspensión se debe a una intervención emergente en el Tanque Belenes, situación que impactó la operación del cárcamo Federalistas, encargado de bombear agua hacia el Tanque Federalistas I. 

Esta afectación ha provocado baja presión y, en algunos casos, la falta total de suministro, especialmente en zonas donde la topografía complica la distribución.

Las colonias que presentan afectaciones son: 

  • Altagracia
  • Cañadas San Lorenzo
  • Colinas del Rey 
  • Coto Almendros
  • Coto Altavista
  • Coto Argenta
  • Coto Boreales Residencial
  • Coto Miralto Residencial
  • Coto Real del Bosque
  • Coto Sotavento Residencial
  • Coto Vitana Residencial
  • Fraccionamiento Bosques Valdepeñas.
  • Francisco Villa Las Palmas
  • Haciendas del Valle
  • La Cima
  • Lomas de Zapopan
  • Punta Valdepeñas
  • Real Valdepeñas 
  • Savia Tulipán
  • Savia Orquídea
  • Rinconada San Isidro
  • Zapopan Industrial Norte

¿Cuándo regresará el agua en Zapopan?

El SIAPA informó que se espera que el servicio quede restablecido y opere con normalidad durante la noche del martes 17 de febrero, siempre y cuando concluyan los trabajos sin contratiempos adicionales.

Para cualquier duda o aclaración, puso a disposición sus canales oficiales: en Facebook y X como siapagdl, así como la línea telefónica SIAPATEL al 33 3668 2482.

Mientras tanto, el organismo exhortó a la población a tomar precauciones y  en caso de requerir servicio de pipas gratuitas, los usuarios pueden contactar a SIAPATEL, con marcación rápida 073.

ESPECIAL. 
