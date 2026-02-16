El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) anunció un corte de agua que afecta a más de 20 colonias en el municipio de Zapopan, lo que ha generado inquietud entre los habitantes sobre el restablecimiento del servicio.

De acuerdo con la dependencia, la suspensión se debe a una intervención emergente en el Tanque Belenes, situación que impactó la operación del cárcamo Federalistas , encargado de bombear agua hacia el Tanque Federalistas I.

Esta afectación ha provocado baja presión y, en algunos casos, la falta total de suministro, especialmente en zonas donde la topografía complica la distribución.

Las colonias que presentan afectaciones son:

Altagracia

Cañadas San Lorenzo

Colinas del Rey

Coto Almendros

Coto Altavista

Coto Argenta

Coto Boreales Residencial

Coto Miralto Residencial

Coto Real del Bosque

Coto Sotavento Residencial

Coto Vitana Residencial

Fraccionamiento Bosques Valdepeñas.

Francisco Villa Las Palmas

Haciendas del Valle

La Cima

Lomas de Zapopan

Punta Valdepeñas

Real Valdepeñas

Savia Tulipán

Savia Orquídea

Rinconada San Isidro

Zapopan Industrial Norte

¿Cuándo regresará el agua en Zapopan?

El SIAPA informó que se espera que el servicio quede restablecido y opere con normalidad durante la noche del martes 17 de febrero , siempre y cuando concluyan los trabajos sin contratiempos adicionales.

Para cualquier duda o aclaración, puso a disposición sus canales oficiales: en Facebook y X como siapagdl, así como la línea telefónica SIAPATEL al 33 3668 2482.

Mientras tanto, el organismo exhortó a la población a tomar precauciones y en caso de requerir servicio de pipas gratuitas, los usuarios pueden contactar a SIAPATEL, con marcación rápida 073.

