Esta pandilla fue el terror de San Andrés en los años 60

Las historias que hay alrededor del legendario barrio de San Andrés —ubicado en la enorme ciudad de Guadalajara—, son muchísimas; desde aquella típica en la que el amor se dio gracias a miraditas de soslayo en el atrio de la Parroquia Apóstol, hasta la de una de temible pandilla que aterrorizó sus calles por los años 60. ¿Quiénes eran? En esta nota te revelamos el secreto.

“Los Vikingos”; la pandilla que sembró miedo en San Andrés

Hace medio siglo este barrio llegó a ser famoso por dos cosas, una de ellas fue la aparición de “Los Vikingos”, de los que se decía conformaban la pandilla más temible de la zona, y quizá un poco más.

En contraposición, y más o menos a comienzos de los 2000, destacó la música de intérpretes y agrupaciones enteras que surgieron en el corazón de San Andrés y que alegraban tanto los días como las noches de cada uno de los habitantes.

“Los Vikingos” fueron autores de las más oscuras y escalofriantes historias de este lugar, aunque algunos vecinos aseguran que la policía y sus versiones exageradas fueron un elemento que acrecentó el miedo entre las personas.

También hay quienes aseguran que nunca vieron a la famosa banda delictiva, otros más dicen que eran tan poderosos y temidos, que ni el Ejército se metía en su territorio y mucho menos con ellos, ya que poseían un armamento impresionante con el que se preparaban para derrocar a las autoridades locales, allá por los años sesenta.

En aquella misma década, el mariachi Los Toritos –nacido en el entonces temido de "mal agüero” – atrajo las miradas de muchos, incluso más allá de San Andrés, ya que la agrupación recorrió México, el extranjero e inclusive llegó a foros de cine y televisión.

Con el tiempo, el temor se fue disipando poco a poco y “Los Vikingos”, se volvieron un eco del pasado y la cultura de San Andrés.

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AO

